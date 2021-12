Potovanje v osrčju severne Madžarske: Znamenitosti v mestu Miskolc in okolici, ki jih nikakor ne zamudite

Narava, kultura, zabava, gastronomija: Severni del Madžarske ponuja veliko zanimivosti, ki jih lahko odkrijete tudi v nekaj dneh.



Meka geoloških razstav je bila odprta leta 2013 v enem najbolj priljubljenih muzejev v Miskolcu, krilu Muzeja Hermana Ottó. Razstava je privabila pozornost javnosti leta 2007, ko si je javnost prvič lahko ogledala prva stara drevesa na svetu s področja geoloških raziskav. V muzeju, ki se nahaja v središču mesta, sta na ogled še dve stalni razstavi: Na razstavi Minerali Karpatov bodo predstavljeni minerali gorskega sistema, na razstavi Dinozavri na Zemlji – MezoZooikum pa se bodo obiskovalci podali na potovanje v svet dinozavrov.

3525 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.

Fotografija: pannontenger.hu

Obisk Miskolca je vredno načrtovati tako, da se udeležite sejma na tržnici starin, ki poteka vsako prvo nedeljo v mesecu, ko ulico Széchenyi István napolnijo retro posoda, starinske knjige in edinstvene umetnine. Del glavne ulice je v času tega sejma zaprt, tako da se lahko kupci sprehajajo med izdelki prodajalcev, edinstven dogodek pa pogosto spremlja tematski program, na primer parada starodobnih avtomobilov.

3525 Miskolc, Széchenyi István út

Fotografija: Sutus Dolli

Zgodovina gledališča, katerega stavba je impresivna tako zunaj kot znotraj, sega v zgodnje 19. stoletje: staro gledališko poslopje, odprto leta 1823, je bilo žal uničeno v požaru v Miskolcu, sedanje gledališče pa so slovesno odprli 3. septembra 1857. Na otvoritveni predstavi je bila izvedena pesem Marót bán, ki jo je napisal Vörösmarty, med občinstvom pa sta bila tudi Mór Jókai in njegova žena Róza Laborfalvi, velika osebnost tistega časa. Neoklasicistična stavba je bila večkrat povečana in njena sedanja površina je dvakrat večja od prvotne. Pester program ponuja praktično vse: izbirate lahko med sodobnimi gledališkimi predstavami, lutkovnimi predstavami in baletom.

3525 Miskolc, Déryné utca 1.

Fotografija: mnsz.hu

Živalski vrt Miskolc, odprt leta 1983, je želel realistično predstaviti divje živali gorovja Bükk in to mu je zagotovo uspelo. Na sprehodu po območju lahko opazujete različne živalske vrste, med drugim enega največjih tropov volkov v Srednji Evropi, Davidovega jelena, ki izvira iz Kitajske, in kopico edinstvenih papig. Poleg številnih domačih velikih zveri se tukaj nahajajo tudi eksotične živali z vseh celin. Pred obiskom si oglejte aktualni program: redno potekajo predstave živali, živalski vrtovi in hranjenje živali.

3535 Miskolc, Csanyik-dolina

Fotografija: MiskolcZoo Facebook

Kavarna Sub Rosa se nahaja v najbolj prometnem delu mesta Miskolc, kjer vas prisrčno pričakuje. V bistroju in baru so ves dan na voljo sendviči, kakovostne alkoholne pijače in kava, polička za sladice pa je vedno polna okusnih sladic. Izjemno vzdušje ustvarja elegantna in elegantna notranjost, v salonu v zgornjem nadstropju pa redno potekajo kulturni programi.

3525 Miskolc, Széchenyi István út 21.

Fotografija: Sub Rosa Cafe Facebook

Lillafüred

Večina ljudi pozna podobo mesta Lillafüred s čudovitim hotelom Palace, ki se dviga iz okoliškega gozda, pred njim pa se nekaj ljudi sproščeno čolnari po jezeru Hámori. Lillafüred je najpomembnejše turistično naselje v okolišu Bükk, ki ga je zaradi številnih programskih možnosti vredno obiskati kot celodnevni izlet. Po gozdu se lahko popeljete z državno ozkotirno železnico, od pomladi do jeseni pa lahko v pokrajini uživate tudi z vrha žičnice Lillafüred. Če območje raziskujete peš, si vsekakor obvezno oglejte osupljiv slap in skalo Hamori. V bližini je več jam, ki si jih lahko ogledate od znotraj, vredno pa si je ogledati tudi znameniti hotel Palace. Po dolgem dnevu ne smete zamuditi razkošne večerje: na postrvji farmi v dolini Garadna ponujajo sveže ocvrte ribe.

3517 Miskolc-Lillafüred