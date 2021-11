11 krajev v Budimpešti, kjer lahko okusite najbolj hrustljave bagele v mestu

Vse odkar so se pred nekaj leti pojavili na kulinarični sceni, so bageli stalnica v kavarnah, bistrojih in gostilnah, saj je to pecivo na zunaj luknjičasto, in ima zares hrustljavo skorjo, v notranjosti mehko testo ali sočne sestavine, pogosto pa ga spremlja odlična kava. Z našimi priporočili ugotovite, kje si lahko privoščite mojstrski sendvič.

Podjetje IÑEZ, ki se nahaja na prometni ulici Bajcsy-Zsilinszky út, je vredno obiska tudi, če si želite le hrustljavega sendviča brez dodatkov, namazanega s kremnim sirom. Ko ste že tukaj, ne zamudite njihove najboljše ideje, Farm Bagel, ali divje in drzne, a harmonične azijske kompozicije. Tukaj pa vas čakajo tudi vegetarijanski in veganski čudeži.

1054 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 40.

Gostilna Wömbät na cesti Bartók Béla ne osvaja srca obiskovalcev le z okusno kavo, temveč s svojim posebno okusnim bagel pecivom privablja tudi ljudi iz Pešte in Bude. Poleg klasične ponudbe sveže pripravljeni sendviči vključujejo specialitete, kot so hruška s camembertom, piščančje meso z jalapeno papriko in vratovina z dijonsko gorčico in kislim zeljem, zato se je tukaj vredno ustaviti čim pogosteje.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 37.

Globoko v sebi vsi vemo, da je bagel prav odličen v svoji preprostosti in da je zares dober, če ni preveč zapleten. Če se nahajate na trgu Kálvin, je Budapest Bagel vsekakor vreden postanka za navadno kombinacijo kremnega sira in kumaric, prepričani pa smo, da vam bodo nasmeh na obraz narisali tudi pečena rdeča pesa in kozji sir, ter tudi kombinacija dimljeni losos in hren.

1088 Budimpešta, Baross utca 4.

Ni vam treba iskati daleč, saj lahko na ulici Váci út najdete ameriški obroček, in to ne le enega, temveč celo trgovino. Pri New York Bagel pa lahko poleg navadnih, sezamovih, makovih in polnozrnatih bagelov poskusite tudi pravo zanimivost: bagel z cimetom in rozinami. Z različnimi kremnimi siri in prelivi z različnimi okusi lahko ustvarite svoj bagel, tudi s sladkimi nadevi.

1134 Budimpešta, Váci út 45. (vhod z ulice Klapka utca)

V prvem espresso baru v predmestju, Café Calmo v 16. okrožju, speciality kavo spremljajo prvovrstni bageli kot so bagel s klobasami, camembertom, šunko in jajci, v kateri je čim več sestavin z lokalnih trgov in pekarn. Kaj drugega kot to, da je to prvi korak k uresničitvi poslanstva lastnikov kavarne, tj. gradnji skupnosti?

1161 Budimpešta, Rákosi út 98.

Zagotovo je, da lahko ves dan plavamo v čarobnosti bagel peciv pri Marciéknál na ulici Szemere, kjer imamo za zajtrk, kosilo in večerjo dve popolnoma sestavljeni gastronomski poslastici: v njihovo bagel pecivo s kozjim sirom smo se zaljubili zaradi orehove majoneze, v njihovo bagel pecivo s šunko pa zaradi dvojne marinirane šunke in paradižnika na žaru.

1054 Budimpešta, Szemere utca 19.

Medtem ko vas kava v novo odprti restavraciji Dehogynem Kávéműhely na ulici Wesselényi popeljala vse do Nikaragve, vam bo tedensko spreminjajoča se ponudba bagel peciv vedno ponudila novo okusno izkušnjo in vas, če nič drugega, namesto v oddaljene države popeljala nazaj v središče mesta.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 30.

Hrustljave žemljice, ki na koncu združijo skrbno pripravljene bagel specialitete, so izdelane lokalno v delavnici Coyote. Med bolj posebnimi kombinacijami daleč izstopa Bicsár Bagel, ki ga je ustvaril kuhar Attila Bicsár, z dimljeno in kuhano mangalico, domačim namazom iz jajčevcev, gorčico, čebulo, hrenom in okusnimi kumaricami v bagelu.

1011 Budimpešta, Markovits Iván utca 4.

Bubō, bleščeče modri dragulj mesta Újlipótváros, ni običajna restavracija kjer ponujajo okusno bagel pecivo. Ko se odpravite na Pozsonyi ulico, vsekakor bodite pozorni na bubō special in bubō club, da ne pozabite na Croque Bagel De Luxe ter na dimljenega lososa in tuno.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 4.

Mesni, vegetarijanski, veganski in sladki bageli se vrstijo pri GoodBoy Bagel v okrožju Újlipótváros, kjer nismo dobrodošli le mi, lačni ljudje, ampak tudi štirinožni ljubljenčki, ki bodo nedvomno z veseljem z nami preizkusili newyorške specialitete, kot sta jabolčni toast s serrano gnjatjo in maslom.

1137 Budimpešta, Radnóti Miklós utca 41.