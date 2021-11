Wrap to go: Vegetarijanski in piščančji zvitki tortilje za na pot (recept)

V naši seriji člankov se bo arhitektka Niki Papp odmaknila od svojega poklica in nam bo tako vsak teden napisala članek o svoji strasti: gastronomiji. Tedenski recepti vedno temeljijo na sezonski sestavini ali miselnosti “kaj imamo doma”, lahko pa celo temeljijo na dolgotrajnem kulinaričnem vprašanju. Ta teden se lahko naučimo priprave recepta za vegetarijanski in piščančji wrap, ki sta lahko kot nalašč za spomladanski izlet.

Za wrap navajam celo tri razloge: se hitro pripravi, zahteva majhno količino sestavin in ga lahko jeste na poti, na primer na dolgem pohodu. Vanj lahko naložite, kar želite, kot vodilo pa vam bom pokazala eno vegansko različico ter različico s fižolom in piščancem, ki sta moji najljubši različici. Ob koncu tedna se odpravite kar v najbližji park in s seboj vzemite kosilo v obliki zavitka!

Sestavine

Za fižolovo omako (za 4 zvitke)

400 g rdeči fižol iz konzerve

50 ml 30% sladke smetane

pol šopka koriandra

pol žličke koriandrovega semena

pol žličke kumine

sol, poper

Za meso:

približno 100 g surovega piščančjega mesa (najraje imam piščančja stegna brez kosti, lahko pa uporabite tudi prsi.)

sol, poper

maščoba

Za omako iz smetane (za 4 zvitke)

150 g kisle smetane

1 žlička narezane chipotle paprike

1 žlička gorčice

sok pol limete

sol

Zelenjava kot dodatek:

špinača

korenček

paprika

rdeča čebula

avokado

+ tortilje

Priprava nadevov

Meso temeljito začinite s soljo in poprom, v ponvi segrejte maščobo in ga na srednji temperaturi z vseh strani zlato rjavo popecite. Praženi koščki mesa dodajo končnemu rezultatu zelo lepo teksturo, zato si je vredno vzeti čas, da se meso dobro popeče. Ko je meso lepo zapečeno, vendar seveda ni presuho, je pripravljeno. Pustite, da nekaj časa meso počiva, in piščančje meso pred sestavljanjem jedi narežite na koščke.

Za pripravo fižolove kreme fižol odcedite in ga razdelite na eno in dve tretjini. Večji del dajte v skledo mešalnika ali blenderja, dodajte smetano in začimbe. Mešajte s pulzom, dokler zmes ne postane kremasta, nato dodajte celi fižol. Do sestavljanja pustite v hladilniku.

Kislo smetano zmešajte z gorčico in papriko. Chipotle je dimljena, rahlo pekoča paprika, duša te kreme!

Vso zelenjavo temeljito operite, špinačo pa pustite, da se popolnoma posuši, sicer se bo testo za tortilje razmočilo in rezultat ne bo prijeten. Korenje, papriko in rdečo čebulo narežite na dolge tanke rezine, narežite avokado in začnite sestavljati!

Kako sestavimo wrap

Tortilje domiselno razdelite na tretjine in na linijo, ki vam je najbližja, začnite polagati nadeve. Pod fižolovo kremo sem položila špinačne liste in na vrh pa piščanca. Pri veganski različici sem kislo smetano namazala na špinačo in nato nanjo naložila vso zelenjavo. Seveda lahko vse sestavine zmešate in po želji tako napolnimo zvitek, če tako želimo! Oba robova prepognite pravokotno na linijo tretjin in tesno zavijte wrap. Če jedi ne bomo uživali doma, zvitek lahko preprosto shranite zavitega v alu folijo ali krpo iz čebeljega voska. Priporočamo, da wrap položite v škatlo za shranjevanje živil in ga preprosto vržete v torbo, tako da slastni sokovi ne bodo prehitro ušli in šli v nič, saj bi se vdrli v tkanino torbe. Želim vam prijeten izlet in dober tek!