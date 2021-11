Prihaja Open Festival s svojimi odličnimi glasbenimi in plesnimi programi

Cilj festivala Open v gledališču MU , ki bo potekal od 16. do 20. novembra, je, da razširi možne interpretacije gledališča.

To je bilo nenavadno leto, polno informacij, pomembnih novic in številk. Na trenutke je hitenje skoraj nerazumljivo. Kljub težavam je Open Festival poskus poglobitve in ponovnega zbližanja preko skupnih iger.

Letošnji dogodek bo osredotočen na gledališče, gibanje in glasbo: Kaj se zgodi, ko si damo priložnost, da se odpremo drug drugemu s pomočjo vibracij zvoka ali gibov?

Na dogodkih bomo na potrebe urbanih ljudi v času pandemije reflektirali s karaokami, delavnicami, kjer je odkrito izražanje dobrodošlo in tudi z odprto gledališko predstavo.

Program Open Festival leta 2021:

Postanemo lahko del plesnega kroga v prostem slogu, kjer lahko delimo in doživljamo utrip glasbe in zagon gibov.

Tečaj, ki temelji na gibanju in se osredotoča na naših pet čutov.

Fotografija: Judit Herbály

Delavnica še posebej za tiste, ki želijo ponovno vzpostaviti stik sami s sabo in s prej neznanimi obrazi v offline prostoru!

Fotografija: Máté Czakó

Buffon je deformirano bitje, groteskno, nadrealistično in deformirano. V srednjem veku so jih pregnali iz mest, vendar so jih na pustni dan poklicali nazaj, da bi ljudi zabavali s svojo bedo.

Fotografija: Klára Margitay

Občinstvo lahko s svojimi gibi, držo, pogledom in mimiko spontano nagovarja glasbenike, naj zaigrajo na svoje inštrumente in ustvarijo kratke improvizacijske skladbe.

Šest udeležencev civilne družbe in dva pobudnika projekta organizirata karaoke o javnih zadevah. V pesemskih etudah raziskujeta vprašanja, ki zadevajo vse nas.

Fotografija: Dániel Dömölky

Festival sponzorira samouprava Újbuda, 11. okrožje Budimpešte.