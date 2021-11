Filmski festival v Miskolcu leta 2021 je privabil več tisoč gledalcev

Po enoletnem premoru je od 10. do 18. septembra ponovno potekal 17. Mednarodni filmski festival CineFest Miskolc.

Letos so se organizatorji CineFesta prvič odločili, da bodo za celovečerne programe zaračunali simbolično vstopnino. Tako so lahko gledalci mirneje načrtovali, saj so vedeli, da so dobili vstopnice in da bodo zagotovo lahko vstopili na izbrano projekcijo. Na brezplačne programe filmskega festivala in programe z vstopnicami se je prijavilo 13 401 obiskovalcev. Gostje, ki so se udeležili filmskega dogodka, so v Miskolcu skupaj prespali 1012 noči – in niti ne omenjamo turizma, ki ga je dogodek ustvaril.

O uradnih nagradah in priznanjih festivala še naprej odloča mednarodna strokovna žirija, ki ji letos predseduje francoski režiser, skladatelj, igralec in filmski producent Tony Gatlif. Od leta 2021 se bo umetnik pridružil tudi prejemnikom nagrade CineFest Miskolc za življenjsko delo. Madžarski režiser animiranih filmov Marcell Jankovics je to nagrado letos prejel posmrtno.

Na festivalu je bilo predvajanih 145 filmov iz 40 držav, število prikazanih del pa je bilo 102. Tisti, ki niso mogli priti osebno, so Miskolc obiskali prek digitalnih sredstev, na primer Sian Heder, režiser filma Coda, rojen na Madžarskem, ki je slavnostno občinstvo svojega dela pozdravil prek Zooma.

V letu in pol premora, ki ga je povzročila pandemija, so se filmi kopičili, tako da si je občinstvo lahko ogledalo izredno pester program: izbor je segal od filmov z beneškega filmskega festivala leta 2020 do najnovejših del, kot na primer Red Rocket, ki je bil v tekmovalnem programu filmskega festivala v Cannesu leta 2021, v Miskolc pa sta ga pripeljala režiser Sean Baker in njegov glavni igralec, raper Simon Rex.

Ker se življenje nikoli ne ustavi, je že določen datum za festival prihodnje leto: Mednarodni filmski festival CineFest Miskolc od 9. do 17. septembra 2022 vas ponovno pričakuje!