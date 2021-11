Italijanske testenine s paradižnikom malo drugače: Vegetarijanski cannelloni z jajčevci in ricotto (recept)

V naši seriji člankov se bo arhitektka Niki Papp odmaknila od svojega poklica in nam bo tako vsak teden napisala članek o svoji strasti: gastronomiji. Tedenski recepti vedno temeljijo na sezonski sestavini ali miselnosti “kaj imamo doma”, lahko pa celo temeljijo na dolgotrajnem kulinaričnem vprašanju. Ta teden nam predstavlja eno najzanimivejših italijanskih jedi iz testenin, to je priprava testenin cannelloni.

Jedi iz testenin, ki jih pripravljam, niso preveč zapletene, vendar se vsekakor trudim zanj uporabljati čim bolj kakovostne sestavine. Zreli, sveži jajčevci, dišeči peteršilj, kremna ricotta in nebeški paradižnikov sok moje mame so srečno poročeni s testeninami za kratek čas, ki je potreben, da jih pojemo vse do konca. Ni treba preveč komplicirati, samo uživajte v teh sestavinah in hrani, iz katere so narejene!

Sestavine:

Za nadev z jajčevci:

2 jajčevca

1 šopek peteršilja

500 g ricotte

muškatni orešček

sol

Za paradižnikovo omako:

500 ml paradižnikove mezge/passata

1 čebula

3-4 stroka česna

bazilika

sol, poper

Za pripravo:

250 g canelloni testenin

mozzarella in parmezan za na vrh

Priprava canelloni testenin

Jajčevca temeljito operite in narežite na 5×5 mm velike kocke. V veliki ponvi segrejte olivno olje in v dveh serijah prepražite zelenjavo. Če bi v ponev dali vse naenkrat, bi se zelenjava odcedila, zvodenela in se začele kuhati na pari, ne pa cvreti. Sesekljajte peteršilj in ga v skledi zmešajte z ricotto in jajčevci ter začinite. Nadev je tako končan!

Čebulo in česen drobno sesekljajte in dušite na malo olja. Zalijte s paradižnikovo mezgo. Moja mama ob koncu vsakega poletja očisti najbolj zrele paradižnike, jih toplotno obdela in jih spravi v kozarce, tako da slastno jemo jedi iz teh skozi vse leto! Če ne morete dobiti podobno kakovostnega soka, lahko okus prilagodite tako, da med kuhanjem dodate malo sladkorja. Začinite po okusu in odstavite, dokler ne boste pripravljeni za sestavljanje.

Izberite idealno velik pekač in njegovo dno na tanko napolnite s paradižnikovo omako. Z majhno žličko ali slaščičarsko vrečko nabodite mešanico jajčevcev v testo in jo položite na paradižnikovo omako. Zlagajte jih tako dolgo, dokler ne bo skleda polna v enem sloju. Vse skupaj prelijte s paradižnikom in pazite, da omaka prekrije vse testenine, sicer se zaradi pomanjkanja tekočine ne bodo primerno zmehčale. Na vrh potresite parmezan in mozzarello.

Pecite v predhodno ogreti pečici na 200 °C 25-30 minut, da se zlato rjavo obarvajo. Pred serviranjem malo počakajte, da jed ne razpade, ko je prevroča in mehka. Dober tek!

NAMIG: Če ne morete dobiti ricotte, zmešajte pol mascarpone sira s skuto, da dobite podobno kremasto in bogato zmes!