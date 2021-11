13 jesenskih programov za november v najbolj čudovitih podeželskih krajih v državi

Ko se jesen bliža koncu, vam ni treba zamuditi živahnih družinskih dejavnosti, izletov in doživetij v naravi. Naša ponudba je zasnovana tako, da bo všeč tako ljubiteljem narave kot tistim, ki jih morda zanimajo zgodovinski zakladi. Nadenite si kapo in šal ter pojdimo!

Tihany je resnično čudovit kraj, ki ga je vredno obiskati tudi novembra, na primer od 5. do 7. novembra, ko lahko združite prijetno s koristnim in uživate v lepoti pokrajine s pestrim programom dogodkov Gardália Napok. Naslovna riba je garda, znana tudi kot “videna riba”, ki je s svojim ulovom postala posebnost prebivalcev kraja Tihany. Organizatorji pripravljajo različne scenarije za dogodke, da bi zagotovili, da trenutna pravila in predpisi zaradi korona virusa ne bodo ovirali izvedbe programov slavja rib in ribičev na Blatnem jezeru. Kaj lahko pričakujete: kulturne, tradicionalne in gastronomske programe, in vse to daleč stran od hrupa prestolnice, z idiličnim razgledom. Za podrobnosti, vključno s pogoji za vstop, obiščite uradno spletno stran festivala!

8237 Tihany

Fotografija: Steve Balogh Photography (Tihany/Facebook)

Obisk palače v Fehérvárcsurgó

Če bi obzidje gradu Károlyi v kraju Fehérvárcsurgó, 20 km od Székesfehérvára, znalo govoriti, bi obiskovalcem pripovedovalo o burnih desetletjih. Palača, ki velja za dragulj okrožja Fejér, je bila zgrajena med letoma 1844 in 1851, gradnjo je naročil grofa György Károlyi, med vojno so jo uporabljali vojaki, nato pa so jo nacionalizirali. Nato so palačo uporabljali tudi kot počitniško letovišče in otroški dom. Enonadstropna neoklasicistična stavba, ki je uvrščena na seznam stavb izjemnega zgodovinske dediščine, je bila v celoti obnovljena leta 2011 in si jo lahko ogledate vse dni v letu, vključno s 50 hektarji angleškega parka. V arboretumu in botaničnem vrtu se nahaja več kot 150 let starih borovcev, hrastov, lip in kostanjev, zato je sprehod po njem nepozabno doživetje.

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 2.

Fotografija: Mudri László

Tisti, ki bi radi raziskali različna vinorodna območja, ki se razprostirajo po državi, bi morali obiskati tudi Palkonyo, biser vinorodnega okoliša Villány. Naselje s 350 prebivalci na jugu Baranye, ki ima le eno ulico, zvesto ohranja arhitekturno kulturo nemških vinogradnikov, ki so se tu naselili v 18. stoletju, saj je njegov najznamenitejši spomenik niz 53 vinskih kleti. 6. in 13. novembra bodo pobeljene hiše, ki določajo vzdušje v vasi, odprle svoja vrata ljubiteljem vina ob Martinovem sprehodu od kleti do kleti in ponudile degustacije svojih sveže dozorelih vin. Med programom bo v kozarcih postreženo od 8 do 10 vin iz štirih kleti, ki jih bodo spremljale degustacije domače dobrote. Predhodna prijava na dogodek je potrebna, vstopnice pa lahko kupite v predprodaji za 7000 HUF.

7771 Palkonya, Fő utca 35.

Fotografija: Sindbadova potovanja

Leta 2010 je Tata postala madžarska prestolnica živih voda zatem pa madžarska prestolnica biotske raznovrstnosti, kar morda nakazuje, da je na tem območju veliko za videti Na ekskurzijo prijateljev pohodništva Túrabarátok v Tato 13. novembra vas vabimo, da odkrijete te zaklade. Nezahtevna enodnevna tura vas vabi, da odkrijete naravne lepote mesta, se sprehodite po posebnem močvirnem gozdu, nato pa se podate po stezici na lesenih pilotih, občudujete grad Tata in palačo Esterházy. Druga polovica 15-kilometrskega pohoda vključuje tri čudovita jezera v Tati. Staro jezero v središču mesta, divje in slikovito Derítő jezero ter slikovito jezero Cseke, obdano z angleškim parkom, od koder je le ena pot domov.

Fotografija: Budimpešta naokoli

Letos od novembra do maja prihodnje leto bo organiziran poseben niz dogodkov, ko vas Badacsony vabi še posebej če ste ljubitelji čudovite balatonske pokrajine, kakovostnega madžarskega vina in odlične madžarske gastronomije. Na degustacijskih večerih bodo predstavljena najbolj sočna vina iz kleti badacsonskih vinarjev, degustacijo pa bo spremljalo izjemno doživetje. Gostje lahko stopijo v zakulisje, spoznajo vinarje, poskusijo lokalne izdelke in se udeležijo vodenega ogleda kleti. Večerjo bo popestrila spremljevalna predstava in presenečenje. Novembra bodo svoja vrata odprle kleti Tilia (13. november), Arboretum in vinska klet Folly (20. november) ter vinska klet Domaine Edegger (27. november). Več datumov in vse potrebne podrobnosti najdete na spletu!

Fotografija: Tilia Borvendéglő

Dobogókő je drugačen podnevi in drugačen ponoči, na ekskurziji 19. novembra pa si boste lahko ogledali slednje. Lahkoten, 7-kilometrski pohod se začne po mraku in vas po kratki poti popelje globoko v gozd. Razburljiva pot vas bo vodila skozi veliko odprte pokrajine, v noči polne lune pa si boste lahko kar najbolje ogledali nočne luči. Izkusite, kako je, če vaš vid ostane v ozadju, prisluhnete prebujanju nočnega gozda in nato z razgledne ploščadi Rezső, občudujete luči mesta, ki se izgubljajo v daljavi.

Fotografija: Szabó Gyula

Prijetno jesensko izletovanje po čudoviti pokrajini – zveni krasno, a ne? Še posebej, ker se vam ni treba ubadati z organizacijo! Skupina Prijateljev pohodništva (Túrabarátok) načrtuje dvodnevni pohodniški izlet po Kőszegu in njegovi okolici, v središču katerega bo čudovito gorovje, ki ga bodo udeleženci raziskovali pod vodstvom izkušenega vodnika in obiskali več pečatnih mest. Pot vodi od razgledišča do razgledišča, skozi majhne vasi in ponuja veliko zanimivosti, vključno z osamljenimi gradovi, arboretumi in starimi cerkvami. Pohodniška skupina bo 27. novembra skupaj odpotovala z avtobusom iz Budimpešte. Za udeležbo je treba plačati vnaprej določeno pristojbino, v zameno pa je ob koncu prvega dne zagotovljena nastanitev, drugi dan pa zajtrk.

Lokacija sestanka: 1138 Budimpešta, Váci út 193.

Fotografija: Wikipédia/PhilippHuet99

Duatlon HEVIZIBIVALY se pripravlja na svojo prvo izvedbo na posebnem prizorišču. Udeleženci tekmovanja konec novembra bodo lahko iz prve roke uživali v topli vodi potoka Hévíz in svežem zraku regije, svoje moči pa bodo preizkusili na 10 km veslanja in 10 km teka s startom na južnem delu jezera Hévíz. Tekmovanje pa ne bo edinstveno le zaradi prizorišča, temveč tudi zaradi dejstva, da na tem območju še nikoli ni bilo takšnega ali podobnega tekmovanja. Organizatorji sprejemajo prijave do 19. novembra, zato je Hévíz 27. novembra pravo mesto, če čutite, da imate pravo bizonjo moč! Celoten prijavni obrazec najdete tukaj, na tej povezavi

Čudovita balatonska pokrajina je idealen kraj za jesenske družinske izlete, saj je na podeželju sicer manj prometa kot poleti, vendar je poleg pohodništva na voljo še veliko drugih privlačnih dejavnosti. Na primer, 27. in 28. novembra bo serija Gasztrohegy (Gastro hrib), ki ga ponuja Badacsony predstavila nebeške ribje jedi. Tematski gastronomski vikend, na katerem sodeluje 10 restavracij (med njimi Hableány, hotel Bonvino in restavracija Borbarátok), obiskovalcem čudovitega kraja Badacsony ponuja različne okusne jedi, ki prikazujejo raznolike okuse regije. Vstopnine ni, plačate le lastno porabo.

Fotografija: Sindbadova potovanja

Odkrivanje vinskega okoliša Mór

Po kozarcu ali dveh kakovostnega vina se jesenski dnevi ne zdijo več tako hladni, kajne? Obisk vinskih kleti je popoln jesenski gastronomski in kulturni program v kombinaciji z raziskovanjem manj znane vinskega okoliša Mór, kajti če ste tam, je degustacija seveda nujna. Oboje je mogoče v vinski kleti Geszler , ki se nahaja nekaj minut od središča mesta Mór. Zelo prijetno je spoznati švabsko družino, ki stoji za vinsko kletjo, ki proizvaja vino že štiri generacije in je lokalni patriot s poslanstvom predstaviti vrednote območja. Ko govorimo o kraju Mór, ne smete zamuditi ogleda vinogradov Miklós Csabi.

8060 Mór, Martinovics utca 6/C

8060 Mór, Ezerjó utca 1.

Fotografija: vinska klet miklóscsabi (Facebook)

V preživljanju časa na prostem lahko uživate ne glede na letni čas ali temperaturo, le najti morate idealno dejavnost za to. Madžarska je bogata s termalno in zdraviliško vodo, zato je obisk zdravilišča pozno jeseni vsekakor obvezen. Obstaja veliko možnih domačih destinacij, zato boste ne glede na to, kje v državi se nahajate, zagotovo našli toplice v svoji bližini. Od stresa ob delavnikih se lahko sprostite na primer v kopališču Orosháza-Gyopárosfürdő v okrožju Békés, ki je odprto vse dni v letu in kjer se lahko ob sobotah zvečer do polnoči sprostite v dveh zunanjih termalnih bazenih.

5904 Gyopárosfürdő, Fasor utca 3.

Fotografija: Gyopárosfürdő (Facebook)

Obstaja veliko načinov, kako med vadbo doživeti naravo, med najbolj priljubljenimi pa so via ferate (gorske poti z lestvami in stopnicami, verigami in vrvmi) različnih težavnosti. Po urejenih hribovitih poteh vas bodo vodili profesionalni vodniki, ki so opremljeni z ustrezno opremo (čelada, uzda, pas, rokavice – običajno so na voljo za izposojo pri organizatorjih), pohodniki pa lahko uživajo v lepoti pokrajine in možnosti osvojitve novega vrha. Vasalt Utak ob sobotah in nedeljah redno organizira ture via ferata z madžarskimi cilji v Cseszneku, Tatabányi, Sárospataku in dolini Cuha, ki velja za raj za pohodnike pokrajin Bakony. Za začetnike se na večdnevnih tečajih učijo osnov skalnega plezanja.

Via Ferrata pot pri Tatabanyi – Fotografija: Železna pot (Facebook)

Med jesenskimi dejavnostmi, ki ogrejejo srce, je treba omeniti tudi uživanje v savni. Odpravite se v prijetno zunanjo savno s panoramsko zasteklitvijo, da se izognete stresu s čudovitim razgledom! Lepota mirne gozdne pokrajine se razkriva skozi steklo savne, zgrajene na terasi brunarice. Lepota mirne gozdne pokrajine se razkriva skozi steklo savne, zgrajene na terasi brunarice. Za dodatno sprostitev je na dvorišču na voljo tudi pokrita vroča kopel na drva. Misel na to, da se vreme počasi, a zanesljivo spreminja v zimo, zdaj ni več tako depresivna, kajne?

8422 Bakonynána, Kossuth Lajos utca 115.