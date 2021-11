6 gledaliških predstav v Budimpešti, ki si jih je vredno ogledati novembra

Gledališka sezona 2021/22, ki je že v tretjem mesecu, teče brez premora in upamo, da ta do naslednjega poletja ne bo izgubila niti kančka zagona. Spodaj naštevamo predstave, ki jih je novembra zaradi njihove teme, koncepta ali izvedbe vsekakor vredno obiskati.

Komedija Ferenca Molnára Telesni stražar je prava klasika, polna odličnih preobratov in smešnih prizorov. Kdo je telesni stražar in koga igralka čaka doma? Ste prepričani, da vaš mož odpotuje? In ali je družinski prijatelj, kritik, res tako prijazen in nepristranski, kot si ga predstavljamo? Kaj je z babico? Babica ve vse in je vedno vedela vse? In seveda je tukaj bistvenega pomena služkinja, ki je resnično zaljubljena? V koga pa? Molnárovo delo odpira številna vprašanja, na katera predstava Art-Színtér odgovarja ali ne?!

Igralci: Csaba Debreczeny, Zsuzsa Járó, Erzsébet Kútvölgyi, Attila Dolmány, Dóra Kakasy, Bazil Péter Koleszár

Režiser: György Vass

3. november 2021. 19:00, Eötvös10 Művelődési Ház (Kulturni dom Eötvös10)

Znana igralka prispe v sanatorij sredi gozda, kjer že več let ni obiskala svoje matere, prav tako nekdanje zvezdnice. Pogovarja se z materino medicinsko sestro, ki ve presenetljivo veliko o zgodovini njihove družine in želi izvedeti še več. Ustvarjalci filma iščejo odgovore s pomočjo prisrčnega “hollywoodskega” in temačno obarvanega “bergmanovskega” odnosa med materjo in odraslo hčerko, ki v gledalčevi domišljiji vzpostavita medsebojni dialog.

Igralci: Dorottya Udvaros, Eszter Földes

Režiser: Anna Csábi

6. november 2021. in 6. december 19:00, Bethlen Téri Színház

Tamás Puskás je za oder Centralnega gledališča (Centrál Színház) zasnoval štiri monologe britanskega pisatelja in dramaturga Alana Bennetta v 13 delih. Protagonisti predstave, ki je bila premierno uprizorjena konec oktobra, so običajni ljudje, ki se znajdejo v izredno nenavadnih situacijah. Ob poslušanju včasih humornih, včasih srce parajočih zgodb pa lahko spoznamo, da so življenja navadnih ljudi v resnici edinstvena in neponovljiva. Pripoved o navidezno preprostih človeških usodah je zaokrožena z ljubeznivo ironijo in zapleteno zgodbo.

Igralci: Gabi Borbás, Péter Scherer, Claudia Liptai, Dóra Sztarenki

Režiser: Tamás Puskás

12., 27. november 2021. Centrál Színház

Artus – Gábor Goda Company bo 30. novembra v Nacionalnem plesnem gledališču predstavil prvo novo, obsežno predstavo sezone 2021/2022, Érintés Paradoxon. “Dve telesi se srečata v točki. Ta točka je zdaj skupna. Dve telesi, dve osebi se srečata v tej skupni točki. Dotakne se jih. Biti dotaknjen pomeni vstopiti v izjemno občutljivo, intimno, globoko stanje. Takrat se zgodi nekaj zelo pomembnega, nekaj bistvenega. Žanr predstave je artušovski, kar pomeni, da gibi, besede, dejanja, podobe in glasba vodijo v eno samo skupno smer, v katero se lahko vključimo.” (Gábor Goda)

Režiser – koreograf: Goda Gábor

30. november 2021. november 19:00, Nemzeti Táncszínház, Nagyterem

Svetovno znani muzikal, ki je uspešen že celo 55 let, so to poletje zasnovali režiser Attila Béres, scenograf Balázs Cziegel, koreografinja Dóra Barta in celotna skupina gledališča Vígszínház. Te jeseni pa se je veličastna predstava z odra na prostem preselila v impozantno glavno dvorano gledališča, kjer je zdaj del stalnega repertoarja sezone in občinstvo popelje v temačen Berlin 30. let prejšnjega stoletja, kjer vsak večer s svojim nepretencioznim kabaretnim šovom zabava temperamentna Sally Bowles.

Igralci: Zoltán Seress, Csenge Szilágyi/Enikő Dobó, Éva Igó, András Kern, Bence Brasch

Režiser: Attila Béres

3., 11., 27., 28., november 2021. Vígszínház

Fotografija: Dániel Dömölky

“…Klitemnestra in njen pobožni mož, kralj Agamemnon, dva od njiju z Egistom, sta bila zahrbtno ubita […], in dolgo

živela v kraljestvu, toda kraljevi sin Orest, ki ga je njegova teta Elektra, pobožna učiteljica, še kot otroka poslala v drugo državo, se je kot moški skrivaj vrnil domov in maščeval očetovo smrt obema.”

Igralci: János Csuka, István Kovács J., Gyöngyvér Szamosvári, Annamária Papp, Beáta Bódi, Anísia Vajkó, Ákos Kovács, Márton Téglás

Režiser: Hunor Bucz

10., 11. november 2021. 19:00