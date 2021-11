Staro borovo hišo, pravljično kočo, skrito v osrčju Dobogókő, smo na novo zasnovali

Ko smo na pustolovščini v divjini na stičišču hribovja Pilis in Visegrád, naj bo postanek naših počitnic vsekakor brunarica ALMA-FA-HÁZ, kombinacija tradicije in sodobnosti, ki se nahaja v otipljivi bližini narave.

Srce in duša Dobogókő

Oživljena hiša medenjakov, ki se nahaja ob poti državne modre ture in je od nje oddaljena le 200 m, je bila obnovljena iz 100 let stare brunarice v majhni vasi Szekler v osrčju Dobogókő. Poleg tega, da nudi spokoren mir za tiste, ki tu bivajo, je zaradi odlične lokacije zlahka dostopna tudi za tiste, ki se odpravljajo na lažje pohode, kot so k skalam Zsivány-szikla ali skalam Ékszer-kövek, ali za tiste, ki imajo raje zahtevnejše poti, kot sta dolina Rám-völgy in skala Prédikálószék.

ALMA-FA-HÁZ vam ponuja popolno sprostitev in priložnost, da si napolnite baterije, ne glede na to, ali se odpravljate na lažji ali težji pohod, z družino ali prijatelji obiščete osrčje Dobogókő, ste na gorsko kolesarski turi ali samo uživate v zimskih športih.

V osredju narave

Otipljiva bližina narave, tišina, mir in tišina, prijazno okolje, bližina male in velike divjadi v okolici hiše, sugestivno vzdušje notranjosti vas vabijo, da upočasnite hitenje vsakdana in s tem vašega življenja.

Zato ALMA-FA-HÁZ ne želi biti več kot to, kar je: z ljubeznijo želi prikazati edinstvene naravne lepote hribovja Pilis in Višegrada. Seveda pa čar kraja ne izhaja le iz dejstva, da hiša temelji na prej omenjeni brunarici, temveč tudi iz prijetnih sob, opremljenih z izvirnimi in ročno izdelanimi materiali, ter skupnih prostorov s sugestivnim vzdušjem, ki vam omogočajo, da se resnično odmaknete od vsega.

Avtentično okolje, sodobno udobje

Okolica, pogled na vodotoke, ki tečejo ob hiši, na razbremenjene potoke in divje soteske so pravo doživetje tako za otroke kot za romantične odrasle, namestitev pa ponuja tudi izposojo in hrambo koles ter izposojo smuči in sani za ljubitelje zimskih športov.

V pristnem okolju pa se skrivajo tudi skoraj nevidni sodobni pripomočki, nepogrešljivi pripomočki za vsakdanje življenje, tako da vam po dolgem pohodu ne bo preostalo drugega, kot da se zberete za jedilno mizo, igrate družabne igre, se dolgo kopate v masažni kadi, sedite v finski savni ali celo ob prijetnem žaru razpravljate o potovanju za naslednji dan.

Kontakti: ALMA-FA-HÁZ 2099 Dobogókő, Őzike utca 10.