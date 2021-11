Objavili smo zmagovalce natečaja Razglednik leta 2021 in Turistična hiša leta

Tudi leta 2021 bo potekalo tekmovanje za izbor stavb, ki bodo prejele nagradi Turistična hiša leta in Razglednik leta. Razgledna točka Bölömbika in turistični hostel Szelcepuszta sta v anketi pobudi Aktivna Madžarska prejela največ glasov splošne javnosti.

Zmagovalci natečaja Razglednik leta, in Turistična hiša leta v letu 2021

Aktivna Madžarska je tako kot lani razpisala natečaja Razgledna točka leta in Turistična hiša leta, na katera je širša javnost lahko poslala svoje favorite. Strokovna žirija je med več deset prijavljenimi razgledišči in nastanitvenimi objekti izbrala 10-10 najboljših, ki so izjemni z vidika aktivnega turizma. Med finaliste so bile izbrane le destinacije, v dobrem stanju z urejenim okoljem, vzdolž zanimivih pohodniških poti ali vodnih turističnih poti, saj te kraje obiskuje veliko ljudi.

Cilj natečaja je bil spodbuditi več ljudi, da se odločijo za preživljanje prostega časa v naravi, ne le zato, da bi se naučili več o našem svetu, temveč tudi zato, da bi živeli bolj zdravo, tako telesno kot duševno.

Čudoviti razgledi so vrhunec številnih izletov. Zato seveda ni naključje, da je bila razgledna točka Bölömbika, ki čuva jezero Tisa-tó, s 3368 glasovi izbrana za razgledno točko leta. Posebnost strukture, ki so jo odprli letos, je, da je do nje mogoče priti le po vodi, zato se je treba vkrcati v čoln, kajak, kanu ali na SUP. Po privezu se po stopnicah povzpnemo na vrh, kjer lahko občudujemo manj prometno, a toliko bolj razburljivo panoramo jezera.



Razgledna točka Bölömbika je postala razgledna točka leta 2021

Naziv Turistična hiša leta je osvojila turistični hiša Szelcepuszta, ki se nahaja na državni modri poti, in je prejel 1139 glasov in tako postala letošnja najbolj priljubljena turistična hiša v državi. Nič čudnega, saj tišino gozdovih Aggtelek prekinejo le ptice in šumenje dreves v gozdu, ki ga v vseh smereh obdaja več kot šest kilometrov gozda.

Kočo, ki služi tudi kot baza za gozdne šole, obkrožajo edinstvene geološke formacije in jame s stalaktiti, izredno bogata flora in favna pa so naravni zakladi, ki zagotavljajo edinstveno doživetje. V to okolje je zgrajena turistična hiša, kjer se lahko resnično sprostite od vsakdanjega vrveža.

Prva nagrada Turistična hiša leta 2021 Turistična hiša Szelcepuszta

Vredno je spremljati Facebook stran Aktivna Madžarska v letu 2022, saj bo naslednje leto javnost ponovno pomagala izbrati najljubšo kolesarsko pot, kočo in razgledno točko leta.

Razgledna točka leta 2021

Bölömbika razgledna točka – 3368 glasov

Szent Korona razgledna točka – 2815 glasov

Kardosfa razgledna točka – 2288 glasov

Sástó razgledna točka – 2172 glasov

Lila-hegyi razgledna točka – 1926 glasov

Kéz razgledna točka – 1603 glasov

Őrtorony razgledna točka – 1181 glasov

Gloirette razgledna točka – 1032 glasov

Csergezán Pál-razgledna točka – 631 glasov

Tepke razgledna točka – 437 glasov

Turistična hiša leta 2021