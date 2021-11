6 presenetljivo dobrih lokalov s hitro hrano v Budimpešti, kjer ne boste verjeli, kako dobro lahko jeste

Po zaključenem napornem dnevu včasih ni nič boljšega, kot se za pol ure ustaviti v svojem najljubšem lokalu in si privoščiti nekaj zelo okusnega. Če je za vas cena enako pomembna kot okus, vas naslednji kraji ne bodo razočarali.

Samopostrežni bife na ulici Vezér v skladu s svojim sloganom tekmuje z najboljšimi gostinskimi lokali v središču mesta in ponuja ustvarjalne burgerje po ugodnih cenah. Da bi svojo ponudbo obogatili, ljubitelje street food hrane presenečajo s sezonskimi novostmi, na primer od prvega oktobra vas vabijo na gastronomsko pustolovščino z bučnim burgerjem z mangovo omako in bučami na žaru. Čeprav boste za te gurmanske grižljaje plačali nekoliko več, se enostavnejši (a odlični) burgerji začnejo pri 1090 forintih.

1144 Budimpešta, Vezér út 30.

Med mestnimi bifeji je nekaj takšnih, ki jih je vsekakor vredno preizkusiti na vašem kulinaričnem potovanju. Med njimi je Kabul Büfé, budimpeški ambasador bližnjevzhodnih okusov, ki ponuja halal jedi afganistanske kuhinje. Zaradi ugodnih cen (za manj kot 1000 HUF), božanske hrane in velikih porcij ni presenetljivo, da ta gostilna po mnenju različnih spletnih portalov z recenzijami restavracij privablja turiste iz tujine kakor tudi številne domačine.

1081 Budimpešta, Népszínház utca 27.

Življenje je več kot so langoši in klobase – tudi druga hrana vas čaka na tržnicah. Na tržnici Lőrinc v 18. okrožju Lőrinci Halsütöde ponuja okusne sladkovodne ribe in morske ribe, in jedi brez glutena. Na meniju boste našli osliča, ploščiča, ostriža, postrv in ocvrti file črne trske, poleg neizogibnega fish & chips pa tudi precej priljubljene ribje ocvirke. Dobrote so na voljo v majhnih in velikih porcijah ter jih lahko naročite tudi v meniju.

1183 Budimpešta, Balassa Bálint utca 2-10.

Za tiste, ki radi vstajajo rano, pa namesto nakupovalnega središča priporočamo obisk tržnice na ulici Fény utca pri nakupovalnem središču Mammut, zlasti če imate radi langoše in retro vzdušje. Če ste lačni, si lahko od 7.30 zjutraj pri Lángos Landu privoščite mehke ocvrte ploščate kruhke, langoše. Seveda boste morda morali malce počakati, saj je kraj priljubljen cilj obiskovalcev tržnice in ni redko, da je treba čakati v vrsti. Samopostrežni bife s sveže pečenimi langoši je odprt od torka do petka do 17.00, v soboto do 14.00.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 12.

Ni treba nujno skočiti na letalo, da bi okusili omamne okuse Sredozemlja. Ekipa restavracije Leonidas Gyros na ulici Üllői út, ki ima za seboj desetletja izkušenj, ponuja tako okusno hrano, da si bodo gostje obliznili vseh deset prstov. Obedovanje v tej restavraciji je doživetje, ki ga še okrepi pristno grško vzdušje v jedilnici. V restavraciji z vzdušjem grške taverne strežejo gyros, vaške solate, souvlaki in še veliko več.

1191 Budimpešta, Üllői út 214/4

GoGo Hami, ki je priljubljen med prebivalci Újpest, je dobesedno postajališče za ljudi, ki se v središče pripeljejo z javnim prevozom. Vendar je dostopnost le eden od številnih razlogov, zakaj domačini obiskujejo mini restavracijo s hitro prehrano, ki se nahaja skoraj nasproti mestne hiše. Zaradi nizkih cen in priljubljene street food hrane (krompirček, hamburgerji, hot dogi, gyros in drugo) se tukaj splača ustaviti tistim, ki želijo hitro potešiti svoj apetit.

1042 Budimpešta, István út 11.