Vsako jesen pravljično ribiško jezero Sződligeti postane otok miru

Če ste utrujeni od vrveža v prestolnici in se želite odpraviti nekam, kjer se lahko končno sprostite, potem je ribiško jezero Sződligeti, ki je zaradi svoje čarobne okolice znano kot “pravljično jezero”, pravi kraj za vas.







Ribiško jezero Sződligeti s slamnatimi hišicami na obali – Fotografija: Filipich Ervin

Samo 30 kilometrov iz Budimpešte vas bo popeljalo po pravljični gozdni poti, skoraj kot v prizoru iz filma Gospodar prstanov. Ribiško jezero se nahaja med krajema Vác in Göd, v komolcu Donave, ki zaradi čudovitega rastlinja in ribje populacije velja za naravni rezervat.

Tu redno gojijo krape, na jezeru pa je mogoče videti tudi race.

Jezero in njegova posebna okolica sta naravni rezervat – Fotografija: Filipich Ervin

Pred 70 leti se je nekaterim lokalnim ribičem posrečilo ustvariti umetno jezero s povezovanjem zapuščenih lukenj stare opekarne Floch. Istočasno je bilo ustanovljeno tudi Društvo za športni ribolov Sződligeti.

Jezero upravlja združenje in ni idealnejšega kraja za ribolov, saj je območje izredno mirno.

Nobena od slamnatih hišk ni enaka – Fotografija: Filipich Ervin

Slikovit razgled dopolnjujejo lesene hišice, zgrajene na obali, in čolni, privezani na jezeru.

Lastniki so hišice zasnovali tako, da so tudi materiali, iz katerih so zgrajene, povsem usklajeni s pokrajino. Pravzaprav koče označujejo ribolovna mesta in vsaka je nekaj posebnega. Ker se številni domačini radi prepustijo svoji strasti na tem območju, torej lovijo ribe, je pomembno, da jih med obiskom ne motite, prav tako pa morate biti pozorni na lokalne divje živali.

Dobro je vedeti, da na območju jezera niso dovoljeni psi in kolesa ter da lahko uporabljate le označene poti.

Ribolovno jezero Sződligeti je otok miru in tišine – Fotografija: Filipich Ervin

Če vas zanima to čudovito območje, ga obiščite v prihodnjih dneh, saj ribiško jezero od novembra do maja lahko obiščete le po predhodnem dogovoru. Po predhodni najavi je možno tudi poročno fotografiranje in fotografiranje narave.

Kontakti Ribiško jezero Sződliget 2133 Sződliget Odpiralni čas: vsako sredo, soboto in nedeljo od 9. do 17. ure Najava: 06-20-9120596 (obisk), 06-70-2366339 (fotografiranje) www.szodliget.asp.lgov.hu