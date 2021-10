5 cenovno ugodnih restavracij v Budimpešti, kjer si je vredno privoščiti dobro kosilo

Včasih in še pogosteje se zgodi, da ob vseh stvareh, ki jih je treba postoriti in opraviti, na primer ob številnih seminarskih nalogah, preprosto ni dovolj časa za kuhanje. A nič hudega, saj je v Budimpešti veliko krajev, kjer lahko življenjsko pomembna in odlična kosila dobite zelo poceni.

Egyetem Étterem (Restavracija Univerza) v stavbi Univerze za telesno vzgojo na svojem jedilniku ponuja postro ponudbo, in še veliko več, številne jedi namreč lahko tukaj dobite po res ugodnih cenah. Poleg rednega menija je na voljo tudi fitnes in veganski meni, vse po ceni od 1390 do 1590 HUF.

1123 Budimpešta, Károlyi u. 44.

Menza Stoczek, ki se nahaja nedaleč od stavb BME, ponuja izbiro menija Melodin in študentskega menija v istem cenovnem razredu, s kombinacijo juhe in glavne jedi za 1350 HUF. Med jedmi lahko okusite tudi nostalgične okuse, kot sta paradižnikova juha z abecednimi testeninami in mandljev file soma s tatarsko omako.

1111 Budimpešta, Bertalan Lajos u. 8.

Restavracija Hegyvidéki Ízlelő ni posebna le zato, ker je prva restavracija na Madžarskem, ki skoraj brez izjeme omogoča zaposlitev invalidom, temveč to počne tako kakovostno, da se vanjo ni vredno vračati le zaradi menija za kosilo, ki je na voljo od 1400 HUF.

1126 Budimpešta, Böszörményi út 23-25.

GastroBar Bors na ulici Kazinczy, ki slovi po juhah in bagetah, je od odprtja neprekosljiv, tukaj je res vredno zaužiti pozno kosila ali zgodnjo večerjo. Juhe so tako nasitne, da bo tudi velikemu jedcu res dovolj majhna bageta, in tako meni stane skupaj le 1800 HUF.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 10.

Jedermann na ulici Ráday vsak dan od poldneva do 15. ure ponuja svoj meni, kjer lahko jedi ne le naročite posebej, v tem primeru za 950 HUF, temveč za obilno in okusno kosilo skupaj z juho odštejete le 1450 HUF.

1092 Budimpešta, Ráday u. 58.