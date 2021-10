5 razkošnih podeželskih zdravilišč, ki se jih res izplača obiskati jeseni

Z zadnjimi poletnimi sončnimi žarki se veliko ljudi za nekaj časa odreče kopanju, vendar se je v jesensko-zimskih mesecih, ko je vreme neprijazno, dobro skriti v eno od soparnih kopališč in se namočiti v prijetno toplo vodo.

Kot edini odraslim prijazni hotel v Hévízu, štirizvezdični Bonvital Wellness & Gastro Hotel, je idealen kraj za romantičen jesenski oddih. Hotel se nahaja v neposredni bližini svetovno znanega termalnega jezera, kjer je voda prijetno topla tudi v hladnejših jesenskih mesecih, kar vsekakor podaljšuje sezono na prostem. S skupno devetdesetimi sobami spada Bonvital med manjše in bolj intimne hotele v Hévízu, kar pa ga ne ovira pri nudenju izjemnih wellness storitev, pa tudi preventivnih in rekreacijskih funkcij. Restavracija hotela, ki ponuja svoje jedi à la carte Brix Bistro je vsekakor vredna obiska, že zato, ker je njena glavna posebnost uporaba sezonskih in tradicionalnih sestavin ter novih gastronomskih trendov z ustvarjalnimi in edinstvenimi kombinacijami okusov. Bonvital je s poudarkom na gastronomiji, wellnessu in spa idealen za pare, ki iščejo sprostitev, in tudi za njihove hišne ljubljenčke.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18.

Dogodki v preteklem letu so nas naučili bolje ceniti majhne življenjske radosti: lepoto domače pokrajine, potovanje na svežem zraku, okusno hrano in pijačo, ki razveseljuje naše brbončice. V duhu trenutnega jesenskega polnjenja priporočamo mir na podeželju, ki sam po sebi zagotavlja brezskrbno sprostitev. Če le lahko, se odpravimo na čudovite hribe Zala, kjer se po sprehodu po naravi lahko sprostimo v termalnem bazenu s temperaturo 38 °C. Slednje bo potekalo v nedavno prenovljenem hotelu Kehida Thermal, ki ima med karanteno zgrajen nov zdraviliški bazen ter pokrito rekreacijsko in zdraviliško območje. Jesenske počitnice so na primer odlična priložnost, da se pripravite na utrujajoč konec leta. Zakaj tega ne bi storili v prijetnem kraju, kjer imate na voljo vse, kar potrebujete za resnično sprostitev?

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

Vodni kompleks Aquaticum SPA s petimi zvezdicami se skriva v mestu Debrecen, v čudovitem gozdnem okolju, ob jezeru, polnem zlatih ribic, in drevesih, kjer živijo veverice. Mediteranske toplice ponujajo tropsko plažno vzdušje, večno poletno klimo, razburljive tobogane, celodnevno sprostitev in razvajanje skozi vse leto. Zaradi blagodejne in zdravilne moči termalne vode, savne, ki ogreje telo in dušo, ter sproščujočih masaž bo vaše bivanje nepozabno. Iz bazenov kompleksa lahko uživate v neprekosljivem miru Velikega gozda in neustavljivi lepoti narave, nato pa si napolnite baterije v več sto kvadratnih metrih velikem svetu savn s finskimi savnami, parnimi sobami, ledenimi fontanami, tepidarijem, infrardečo savno, bazenom s hladno vodo in Kneippovimi bazeni. V ločeni sobi za sprostitev in na vrtu sprostitveno doživetje dopolnjujeta razpoloženjska osvetlitev in nežna sprostitvena glasba.

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

Več kot 50 let star hotel Flexum Thermal & Spa v Mosonmagyaróváru trenutno ponuja sedem bazenov z različnimi temperaturami vode, velike zelene površine, impresivne notranje salone, nešteto ležalnikov in kakovostne restavracije. Tu iz globine 2.000 metrov izvira ena najboljših, posebej pripravljenih in visoko mineraliziranih termalnih voda v Evropi, ki jo ohladijo in nato vrnejo v bazene kompleksa. Za tiste, ki se želijo zdraviti in sprostiti, je na voljo široka paleta možnosti, vključno z bazenskimi kopelmi, kopelmi v kadi, ogljikovimi kopelmi, utežnimi kopelmi, podvodno masažo s curkom ter terapevtsko masažo, blatnimi oblogami in podvodno skupinsko zdravilno telovadbo. Medtem ko ste tukaj, nikakor ne izpustite novega srebrnega bazena, ki bo odprt septembra 2020 in v katerem lahko uživate v mirnem toku 34-36℃ vode.

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10.

Impresivna stavba Makó Hagymatikum, ki jo je zasnoval Imre Makovecz, ne vpliva le na čute. Zdravilna termalna voda s parkom savn, edinstvenim v Evropi, ter 18 notranjimi in zunanjimi bazeni je neomajno vodilo za smiselno in prijetno sprostitev. V šahovskem bazenu z zdravilno vodo se zlahka spozabite v igri, jamski bazen s posebnimi lučmi pa bo navdušil pustolovce. Po sprostitvenem bazenu se lahko odpravite v bazen s fontano, kjer lahko poleg savn Makó in Alföld uživate v posebnem zeliščnem razstrupljanju. Družine pričakujejo številni bazeni, namenjeni otrokom in družinam z majhnimi otroki, pa tudi tretmaji po pršenju, razvijalni blatni tretmaji in kopeli z mehurčki ogljikove kisline.

6900 Makó, Makovecz tér 6.