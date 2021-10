Popoln jesenski dan v Kecskemetu: Od tržnice do ribje juhe

Popeljali vas bomo v Kecskemét, eno od kulturno najbolj raznolikih središč Velike nižine s 110.000 prebivalci, in vam svetovali, kje in kako preživeti prijeten dan, ki je poln ogledov mesta.

Eden od prijetnih kavarn na ulici Rákóczi út

Tržnica v Kecskemétu

V predmestju Kecskemét se ob bulvarju Szent László vsako soboto in nedeljo na 20 hektarjih razprostira velika mestna tržnica z neskončno ponudbo pridelkov, sadja in rabljenega blaga. Zato je vredno dan ogleda mesta Kecskemét začeti na tej živahni tržnici, kjer lahko kupite prav vse, in še več, tudi reči za katere sploh niste vedeli, da jih potrebujete. Za zajtrk seveda poskrbijo tudi stojnice, ki stojijo tukaj že desetletja in obiskovalcem, utrujenim od barantanja, ponujajo pristne tržne zajtrke, kot so langoši, kruh in mast in vroč čaj v plastičnih skodelicah.

6000 Kecskemét, Tržni trg na Szent László bulvarju

Sprehod po središču mesta Kecskemét

Po živahnem bazarju se boste sprehodili po običajno mirnem glavnem trgu Kecskeméta, ki je morda najbolj arhitekturno bogata znamenitost tega mesta. Glavni trg obkroža sedem stolpov, cerkva vseh veroizpovedi, ki pričajo o verski strpnosti mesta. Med znanilci starega življenja Kecskeméta je najbolj priljubljena stavba nekdanje sinagoge, ki je od svojega oskrunjenja v drugi svetovni vojni služila kot Hiša znanosti in umetnosti, kjer so na ogled številna edinstvena umetniška dela. Ob stari sinagogi je kot nadaljevanje glavnega trga ulica Rákóczi, ki je bila pred kratkim spremenjena v sprehajališče z restavracijami in kavarnami, po kateri se je prav tako prijetno sprehajati.

Glavni trg mesta Kecskemét s Hišo znanosti in umetnosti v ozadju / Foto: Vizy Márton

Sugovica – Ribiška restavracija

Zasluženo kosilo si boste privoščili v ribji restavraciji Kecskemét z dolgoletno tradicijo, ki je bila ponovno odprta v začetku septembra in zdaj vsak dan v tednu ponuja prenovljen meni z najokusnejšimi ribjimi in divjačinskimi jedmi. Ljubitelji tradicionalne madžarske kuhinje bodo zagotovo prišli na svoj račun v ribji gostilni Sugovica, kjer pripravljajo bogate jedi iz rib in divjačine iz izključno madžarskih virov, tukaj lahko okusite file krapa, ocvrt v česnovi kisli smetani s krompirjem, pečenim v pečici, ali za to restavracijo značilno ribjo juha z domačimi tankimi testeninami in svežim kruhom. Za pravo gostilniško vzdušje poskrbijo pristno opremljena notranjost ter desetletja izkušenj in predanosti gostiteljev.

6000 Kecskemét, Izsáki út 68.

Ribja juha iz ribje gostilne Sugovica je znana po vsem mestu

Arboretum v Kecskemétu

62 hektarjev gozdnih in okrasnih vrtov današnjega Arboretuma Kecskemét je bilo nekoč obdelanih, zato se odpravimo na prijeten sprehod po kosilu. Med sprehodom po poti s 15 postajami vas bodo barvne informacijske table seznanile s podnebnimi značilnostmi Kecskeméta ter živalstvom, rastlinstvom, gobami in žuželkami v arboretumu. Ko zapustite učno pot, se lahko med več kot 800 vrstami lesnatih rastlin sprehodite po očarljivih potkah in si po občudovanju prebivalcev ribnika, ki ljubijo vodo, odpočijete pri eni od pokritih lesenih miz ob otroškem igrišču. V petek, 8. oktobra, ob 16. uri se lahko udeležite tudi brezplačnega vodenega sprehoda z naslovom Gozdna čarovnija (prijava: arboretum@kefag.hu).

6000 Kecskemét, Nyíri út 48.

Kino »Otthon« v mladinskem domu

Verjetno ne pretiravamo, če rečemo, da se v središču mesta Kecskemét nahaja eden najlepših umetniških kinematografov v državi, ki je zadnja postaja našega sprehoda po mestu. V secesijski stavbi Mladinskega doma, zgrajenega v letih 1906-1907, je svoj dom dobil drugi mestni kino, ki so ga leta 1937 preuredili v plesno dvorano in galerijo v prvem nadstropju. Stekleni mozaični strop sobe, ki je bila iz banketne dvorane spremenjena v projekcijsko dvorano, je verjetno delo priznanega slikarja stekla Mikse Rótha. Danes kino ponuja najboljše umetniške filme navdušenim ljubiteljem filma v Kecskemétu, ki pred projekcijami radi popijejo toplo ali hladno pijačo pri mizicah v kavarni v pritličju.

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

Secesijska stavba kina »Otthon« v središču mesta Kecskemét / Foto: Vizy Márton