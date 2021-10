4 odlični gastro kraji v Budimpešti, ki se jih vsekakor izplača obiskati v prvem jesenskem mesecu

S čarobnimi pokušinami, italijanskimi in sladicami novega vala, ter nepozabnim angleškim vzdušjem se podajamo v debitantski mesec jeseni. Pridružite se nam!

The Magic

Če ste tudi vi vse poletje pridno čakali na sovo, a niste dobili pisma iz Bradavičarke, ne skrbite, The Magic v okrožju VI vam bo prikazala prav vse najboljše iz čarovniškega sveta. Obiščite ta čudovit kraj, zaprite oči in si predstavljajte, da sedite med kamnitimi zidovi čarobnega gradu. Kamorkoli se ozrete, vidite čarobne predmete, mistične predmete in kipe čarobnih bitij, velikanski kotel na pultu pa se sam meša. Okoli tebe se vrtijo čarovnice, ki strežejo začarane glavne jedi, čarobne hamburgerje, čarobne sladice, nato pa ena od njih pristopi k tvoji mizi in pred tebe postavi napitek, iz katerega se kadi. Naj se čarobnija začne!

1065 Budimpešta, Hajós u. 25.

Dolcissima

Ni nujno, da ste ljubitelj italijanskih slaščic, preden se odpravite v prikupno trgovino Dolcissima na ulici Frankel Leo. Prava zaljubljenost nastopi po okušanju sladkih grižljajev Italije iz ene najboljših italijanskih slaščičarn v prestolnici in glavnega slaščičarja južne Italije. Njihove specialitete, hrustljavo pecivo cannolo in priljubljen pistacijev rogljiček, ne smete izpustiti, prav tako kot pristnega tiramisuja, lokalno izdelanega sladoleda in sicilijanske kave. Na meniju lahko najdejo dobrote tudi gostje, občutljivi na gluten in laktozo, pa tudi manj sladkosnedi, ki jim bodo italijanski sendviči iz listnatega testa ali focaccia pričarali občutek dolce vita.

1023 Budimpešta Frankel Leó út 21.

Medvedek sladkosned

Niti sanjalo se vam ne bi, da lahko en sam grižljaj prikliče spomin na preteklost in vas popelje na pomembno, globoko otroško potovanje v preteklost. Osnova peciva pri Medvedku sladkosnedu, tukaj niso rogljički, temveč hrustljavo, makovo pecivo kurtoš, potreseno z rozinami in pistacijami, ki ga natopijo v gosto vanilijevo omako. Neizprosen okus našega otroštva predstavlja Kurtošov zdrob, ki je okronan s drobci kurtoš peciva, kančkom kakava in prelivom iz gozdnih sadežev, mlečni zdrob pa ostaja nespremenjen. Seveda ne gre spregledati kurtoša s ptičjim mlekom, kjer rahlo površino krasijo drobci kurtošev, in pražena pena z jajčnimi beljaki. Sladice v skodelicah Medvedek sladkosned so namenjene ustvarjanju neponovljive izkušnje, tako da lahko z otroškim veseljem uživate v kulinaričnem užitku preurejenih, a znanih sladic.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Black Cab Burger

Povprečen smrtnik ne ve veliko o angleški gastronomiji, vendar je jasno, da je fish and chips šele začetek. Če vas zanimajo okusi, ki jih Britanci obožujejo, a fine dining ni vaše prva izbira, izberite eno od dveh budimpeških restavracij Black Cab Burger in odpotujte v megleni Albion na potovanje okusov! Kuhinjo Black Cab je mogoče opisati le v superlativih: svež krompirček, poškropljen s sladnim kisom si vsekakor zasluži nagrade, ustvarjalni koncept “naredi svoj burger” pa gostom omogoča izbiro mesa in dodatkov, od velikosti žemljice do prelivov, in celo modri sir, ananas na žaru ali ocvrta jajca kot dodatke.

1095 Budimpešta, Mester utca 46.

1088 Budimpešta, Rákóczi út 19.

Foto: Linda Photography