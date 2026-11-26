Kdo je rekel, da je brunch samo za posebne priložnosti? Pred kratkim smo obiskali Ginger & Paris in znova se je izkazalo, da si tudi najbolj siv delovnik zasluži obilen brunch. Pravzaprav se lahko celo kozarci cingljajo! (x)

Pariški zmenek, ne da bi sploh zapustili Budimpešto – to bi rekli, če bi lahko Ginger & Paris opisali v samo enem stavku. Na srečo lahko to storimo dlje, zato začnimo z odprtjem: zajtrkovalnica v središču mesta dolguje svoje ime lastnici Katinki Nász-Tomcsányi in svojim zlatim prinašalcem. Ginger ji je dala igrivost in svežino, Paris pa eleganco – brez pretiravanja lahko rečemo, da nekaj več kot leto dni po odprtju že predstavlja eno najbolj posebnih skrinjic z dragulji v 5. okrožju.

Vsak kvadratni meter tukaj je zasnovan tako, da se vsak dan počuti kot praznik. Verjamejo, da se za odprtje kozarca šampanjca ni treba zgoditi nič izjemnega: pa naj gre za rojstni dan, pomemben mejnik ali celo spontano srečanje, vedno obstaja razlog za brunch.

Na primer, prispeli smo v mračno petkovo jutro – v bistvu smo podaljšali vikend! In kako prav smo imeli, saj smo takoj, ko smo vstopili, vedeli, da smo našli nov redni prostor kot ljubitelji bruncha.

Košček Pariza ob Astorii

Najprej je pritegnila našo pozornost čisto elegantna, a zelo značajska notranjost. V višini oči pritegnejo pogled impozantne podrobnosti, ki vzbujajo romantiko francoske prestolnice, medtem ko pogled navzgor stopi v ospredje naravni motivi. Nežna pudrasto zelena se je odlično ujemala z žametno bordo barvo, zlatimi detajli in ratanovimi površinami – točno tako si predstavljamo stanovanje sodobne muze v Parizu.

Slednji pridevnik ni naključje, saj je zaradi elegantnega pohištva in elementov, navdihnjenih z naravo, prostor za goste prejel petzvezdično estetsko oceno, hkrati pa izžareva domačnost. In to še ne omenjamo zasebne sobe, ki sprejme več kot deset ljudi!

Ko smo zagledali jedilnik, smo skoraj obupali, saj se je na prvi pogled zdelo nemogoče izbrati le nekaj izmed številnih odličnih možnosti. Na srečo so nam priskočili na pomoč in začeli naštevati najbolj priljubljene jedi – na koncu smo poleg njih naročili tudi sezonsko sladico, kar je na Madžarskem redkost.

Preden pa se lotimo nebeških jedi, ne moremo oditi, ne da bi omenili izbiro pijač. Jasno je, da so mehurčki glavna atrakcija: vse smo jih našli med bistvenimi spremljevalci brunch ritualov. Mimoza, Martini kreacije, G&T, Paris & Gingerjev značilni koktajl – nazdraviti je mogoče z veliko količino!

Tudi brezalkoholne možnosti so vznemirljive: šote lahko pripravite celo s sadjem, mlinčki so napolnjeni z dvema vrstama posebne kave – srednje praženo Röast in lahko Casino Mocca – matcha latte pa je lahko celo prepojen s pasijonko ali kokosom. Z ingverjevo limonado pa ne morete zgrešiti!

Variacije Croque, ratatouille in dlakav kruh na enem jedilniku

Najboljše je, da pri jedeh za brunch Ginger & Paris »preobrat« ni le prazen slogan: v vsako klasiko resnično vpletejo nekaj nepričakovanega. Tu je na primer dlakav kruh, ki nam takoj zaiskrijo oči, ko ga vidimo. No, ko smo izvedeli, da je zlato rjav kruh iz kislega testa prelit z obilno količino česnove kisle smetane, mlade rimske solate in naribanega belega cheddarja!

Takoj smo vedeli, da bomo poskusili eno od dveh različic Croque Madame – na koncu smo se na Katinkin predlog odločili za Cotto, polnjen s kuhano šunko, comtéjem in gruyèrejem, a se bomo zagotovo vrnili po tistega s kozjim sirom.

Kot zagrizeni ljubitelji koriandra se nismo mogli odpovedati avokadovemu toastu, prelitemu z zelišči, kozicami, poširanim jajcem in olivami, ratatouille z modrim sirom, postrežen v železni ponvi, pa se je iz grižljaja v grižljaj prikradel v naša srca.

Skoraj smo obžalovali, da smo žlice pomočili v sladice, saj so bile umetniška dela – a njihov okus je bil še bolj vzvišen kot njihov videz.

V primeru rogljička z matcha sirom ne govorimo o naključju o polnjenem pecivu: sveže pečeni koščki rogljička so prispeli v železni ponvi, na marmorni mizi pa je bila krema iz matcha banan, na prevleki pa je bila prelita že omenjena sezonska poslastica, prelita s pudingom iz mascarpone kruha. Zakaj ne bi naslednjega delovnika začeli tako?

Ginger & Paris

1053 Budimpešta, Papnövelde utca 8.