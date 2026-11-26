Gettó Gulyás že več kot desetletje ponuja pristno madžarsko kuhinjo v osrčju 7. okrožja Budimpešte, v nekdanjem judovskem getu, na mestu legendarnega bara Szóda. Njihova zgodba se je začela s preprosto idejo: čez nekaj časa so si lastniki Szóde zaželeli drugačnega življenja in se želeli v razumnem času vrniti domov k svojim družinam. Tako se je rodil Gettó Gulyás, ne kot posledica poslovnega koncepta ali gastronomskega trenda, temveč iz iskrene želje po kraju, kjer se madžarska hrana pripravlja tako, kot se mora: preprosto, iskreno in s srcem. (x)

Skozi leta je Gettó Gulyás postal eno najljubših mest v središču mesta za tradicionalno madžarsko kuhinjo. Njihov kredo ostaja nespremenjen od začetka: ne želijo na novo interpretirati madžarske gastronomije in ne stremijo k vrhunski kulinarični izkušnji.

Osredotočajo se na pripravo klasičnih jedi čim bolj kakovostnih, z uporabo kakovostnih sestavin, tradicionalnih metod in obilnih porcij. Ponujajo okuse, ki obujajo spomine na babičine kuhinje in so povezani s spomini, družinskimi zgodbami in domačnostjo.

Eno najpomembnejših načel kuhinje je uporaba domačih sestavin. Sodelujejo z lokalnimi kmeti, malimi pridelovalci, zanesljivimi mesarji in dobavitelji, saj verjamejo, da se dobra hrana začne z izbiro pravih sestavin. Ekipo vodi kuhar Kristóf Nagy, čigar kuhanje je zaznamovano s tradicionalnimi tehnikami, strokovnimi izkušnjami in spoštovanjem družinskih receptov.

Domača gostoljubnost: Gettó Gulyás

Vendar pa Gettó Gulyás ni samo hrana. Starinsko pohištvo, krožniki Zsolnay, mize ob svečah, sveže cvetje in osebni detajli služijo temu, da se gostje počutijo kot doma.

Čeprav se nahaja v enem najbolj prometnih turističnih predelov Budimpešte, so številni obiskovalci madžarske družine in gostje, ki se vračajo. Mnogi izberejo Gettó Gulyás, da bi svojim tujim prijateljem pokazali, kakšna je pristna madžarska kuhinja, vključno s toastom iz kostnega mozga, palačinkami Hortobágy, enolončnico iz petelinjega in pokrovač, paprikašem iz soma in skutinimi cmoki. Vsak dan pripravijo približno 100 litrov golaževe juhe, skrbno izbrana madžarska vinska karta pa dopolnjuje izkušnjo.

Z leti se je število ljudi, ki so želeli okusiti jedi, povečalo, toliko gostov, kolikor jih restavracija lahko sprejme. Iz te situacije se je rodilo naslednje poglavje: Sisters by Gettó Gulyás.

Klasika v mladostni obliki: Sisters by Gettó Gulyás

Sisters ni bila ustvarjena, da bi nadomestila restavracijo, temveč da bi še več ljudem ponudila najboljše iz kuhinje Gettó Gulyás. Prav tako na ulici Wesselényi v 7. okrožju ponujajo klasično madžarsko kuhinjo v sproščenem in neformalnem okolju.

Na jedilniku so priljubljene jedi, kot so golaževa juha, piščančji paprikaš, goveja enolončnica in polnjeno zelje. Izbira je bolj koncentrirana, gostoljubnost hitra in prilagodljiva, vendar so profesionalno znanje, skrb in pristop enaki.

Medtem ko je Gettó Gulyás kraj za sproščene obroke, skupne večerje in popolno restavracijsko izkušnjo, je Sisters namenjen tistim, ki si želijo hitrega in obilnega obroka. Ni treba rezervirati mize, jedi lahko naročite tudi za s seboj, tako da jih lahko uživate doma, v pisarni ali celo na poti.

Gettó Gulyás in Sisters by Gettó Gulyás ponujata dve različni izkušnji, ki pa ju hranijo iste korenine. V obeh krajih je v središču spoštovanje tradicionalne madžarske kuhinje, kakovostne sestavine, skrbna priprava in iskrena gostoljubnost.

Gettó Goulash

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 18.

Sisters by Gettó Goulash

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 13.

Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje 12:00–23:00