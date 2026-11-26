Čeprav so prestolnico v zadnjih letih resnično prevzele slaščičarne novega vala s svojimi nekonvencionalnimi sladicami, si včasih zaželimo le babičine klasike. Naslednjih pet lokalov ima na pultu postavljene naše najljubše pecivo iz otroštva. (x)

Skutini cmoki: Normafa Ski House

V Normafa Ski House je uspeh skutinih cmokov neprekinjen že od odprtja – nič čudnega, saj je to ena najljubših sladic madžarske kuhinje. Zahvaljujoč kuharju Krisztiánu Dózsi je tekstura cmokov neverjetno lahka, skoraj zračna, tako da lahko uživate v znani klasiki kot še nikoli. Kot da vse to ni dovolj, so postreženi s sladkorjem v prahu in kislo smetano z okusom vanilije in citrusov, osvežujoč citrusni značaj pa sladici doda resnično vznemirljiv pridih. Prijetno vzdušje Ski House se odlično ujema – poskusite to nepozabno poslastico in se nato sprehodite v naravi!

1121 Budimpešta, Eötvös út 59.

Rezina punča: Dobay Cukrászda

Dobay Cukrászda vam z različnimi klasičnimi sladicami pričara otroške spomine na krožniku, tako da lahko med drugim najdete kremno torto, sirovo torto Rákóczi in čokoladno torto. Če vam lahko damo nasvet, rezine punča vsekakor ne smete pustiti na pultu, saj jo tukaj pripravljajo res dobro in nežno. Ikonična rožnata rezina osvoji brbončice s sočnim, mehkim testom, napolnjenim z rumom, ki ga še bolj razburi kanček limonine lupine in kandirane pomarančne lupine. Poleg tega je ta sladica pripravljena brez dodanega mleka, zato je odlična izbira za tiste, ki so občutljivi na mleko!

1016 Budimpešta, Krisztina körút 38. | 1117 Budimpešta, Garda utca 1. | 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68.

Isler, medena krema: Mamie • Artizán Budapest

Ekipa Artizán Budapest vabi sladkosnede na ulico Nádor z babičinimi najljubšimi sladicami. Res je težko izbrati jasnega zmagovalca iz obsežne izbire, zato takoj priporočamo dve večni klasiki iz Mamijine ponudbe. Ena je isler, nekronana kraljica drobnih tort, ki je popolna spremljava k skodelici čaja s slivovo marmelado in čokoladno prevlečenim, drobljivim linškim testom. Naša druga najljubša je medena krema, ki s svojo lahko smetano in domačo marelično marmelado v vsakem grižljaju prikliče okuse doma. Če bi želeli nekaj dobrot odnesti domov, si poleg tort izberite še nekaj dobrot iz ponudbe delikatese!

1051 Budimpešta, Nádor utca 26.

Sacher torta: Nándori Cukrászda

Na ulici Ráday utca se nahajajo vrhunske restavracije, a mimo okrašenega vhoda v slaščičarno Nándori Cukrászda, ki spominja na stare čase, je preprosto nemogoče, ne da bi jo obiskali. Ni čudno, da slaščičarna uspešno preživi že od leta 1957 kljub nenehno spreminjajočim se gastronomom: skrivnost se verjetno skriva v sladicah, pripravljenih z dušo in srcem, ter v neprimerljivem, brezčasnem vzdušju kavarne. Za nas je Sacher torta med obiskom postala naša najljubša: sladkost dveh puhastih, mehkih kakavovih biskvitov je v popolni harmoniji s trpko marelično marmelado, ki jo odlično uokvirja mehka temna čokoladna omaka.

1092 Budimpešta, Ráday utca 53.

Brezplačni užitki: Sütiék Cukrászda

Do Sütiék Cukrászda, zakladnice tradicionalnih sladic, se morate pripeljati vse do Budafoka, a okusna izkušnja, bogata z nostalgijo, in vedno prijazna gostoljubnost poskrbita, da se daljši ovinek splača. Na pultu lahko izbirate med rezinami torte, štrudlji in piškoti, ki spominjajo na babičine recepte, med katerimi boste našli kar nekaj sladic brez glutena, sladkorja in mlečnih izdelkov, zato lahko kraj priporočimo tudi posebnim jedcem. Če nas boste poslušali, ne pozabite pred odhodom naročiti velike porcije sveže pečenih domačih kolačkov!

1221 Budimpešta, Kossuth Lajos utca 25–29.