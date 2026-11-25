Ko se bliža hladno vreme in postaja konec leta vse bolj intenzivno, je lahko romantičen pobeg še posebej dober v naglici vsakdanjega življenja. Vse, kar potrebujete, je majhen pobeg in prijetna namestitev, kjer stiskanje skupaj in mir ustvarjata popolno priložnost za upočasnitev in zbiranje intimnih doživetij. (x)

Hazai Provence

Sredi pobočij Blatnega višavja, v osrčju Kapolcsa, majhno zatočišče v provansalskem slogu čaka tiste, ki iščejo romantično sprostitev tudi v zimskih mesecih. 11 edinstveno oblikovanih butičnih sob Hazai Provence ustvarja intimno okolje za upočasnitev, nekatere sobe pa imajo tudi zasebno masažno kad ali infrardečo savno za razvajanje. Ogrevan jacuzzi in finska savna v wellnessu vam bosta pomagala pri ogrevanju, 84 Bistro pa bo ponudil sezonske jedi iz lokalnih sestavin in vina z Blatnega višavja za popolno izkušnjo. Hazai Provence bo to zimo odlična izbira za obletnice, rojstne dneve, valentinovo ali zimski vikend oddih.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 84.

Hotel Carlton Buda Castle****

Če iščete malo romantike in skupnih dogodivščin, vam ni treba potovati daleč, saj Budimpešta pozimi pokaže povsem nov obraz, še posebej v okolici gradu Buda. Hotel Carlton Buda Castle**** je odlična izbira, če želite združiti oglede z udobno sprostitvijo. Od tu lahko v nekaj minutah pridete do Verižnega mostu, brega Donave in grajskega okrožja, kjer se lahko v hladnih mesecih sprehodite še posebej vzdušno. Po vrnitvi z raziskovanja prazničnih luči vas čaka udobna soba in obilen zajtrk, lahko pa se celo presenetite s šampanjcem in romantičnimi poslasticami.

1011 Budimpešta, Apor Péter utca 3.

Gostišče Keszeg44

Gostišče Keszeg44, ki se nahaja na bregovih reke Tise, ponuja popoln umik tudi pozimi, če iščete mir in sprostitev, stran od mestnega vrveža. S pripravljenimi sestavinami za kuhano vino in ogrevanim jacuzzijem si lahko ob prihodu ustvarite prijetno vzdušje, čez dan pa se lahko odpravite na dolge sprehode ob rečnem bregu ali obiščete bližnje termalno kopališče. Žar in knjižna polica, polna knjig, zagotavljata prijetne, tople večere, tako da vam ne bo dolgčas, tudi če boste v nastanitvi ostali ves dan.

6060 Tiszakécske, Keszeg utca 44.

Hišice na drevesu Noszvaj

Nekaj posebnega je, ko tišino zimskega gozda prekine le čivkanje ptic in lahko zimsko naravo občudujete iz topline prijetne hišice na drevesu. Noszvaj, v objemu gorovja Bükk, ponuja pravljične lesene koče v skandinavskem slogu popolno zatočišče za romantičen vikend. Zahvaljujoč posebnim hišicam na drevesu hišic na drevesu Noszvaj se lahko ogrejete v panoramskem, ogrevanem jacuzziju ali v savni, zahvaljujoč pripravi zajtrka pa vam ni treba skrbeti za začetek dneva. Tukaj so glavne vloge crkljanje, skupni trenutki in upočasnitev, zaradi česar je odlična izbira za zimski umik.

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22.

Gostišče Mimosa

Hiša na drevesu Mimosa, ugnezdena v objemu gričev Zala, je popolno zatočišče, kjer lahko pustite vrvež vsakdanjega življenja za seboj in preživite kakovosten čas skupaj, v sozvočju. Sprehodite se po bližnjih pohodniških poteh, se okopajte v gozdni kopeli v jacuzziju, nato pa se zavijte v odejo in klepetajte ob vročem čaju. Hiša, ki ponuja pravi občutek hygge, ima velike steklene površine, ki brišejo mejo med notranjim in zunanjim prostorom, zato se tudi v slabem vremenu ne boste počutili zaprte. Če ob koncu leta nimate časa za sprostitev, si za božič privoščite darilni bon Mimosa, da se boste lahko umaknili in si napolnili baterije na začetku leta!

8928 Nemeshetés, Toldi Miklós utca 4.