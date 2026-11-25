Da bi našli najdaljše umetno jezero na Madžarskem, se morate odpraviti vse do županije Somogy, a razgled je vreden potovanja: mirna voda in okoliški gozd, ki se lesketa v jesenskih barvah, vas bosta očarala.

8 kilometrov dolgo jezero Deseda, ki leži severno od Kaposvárja, ponuja fantastičen razgled tudi jeseni. Lokacija je lahko odlična izbira, če bi radi raziskali bolj odmaknjeno območje namesto najbolj znanih destinacij: tukaj tišino prekinjajo le zvoki narave, medtem ko gozdnato območje okoli jezera in polotok, ki se razteza v vodo, ponujata panoramo, vredno jesenske razglednice.

Prav tako se splača prečkati približno 100 metrov dolg Mosquito Bridge, ki se začne iz gozdnega parka, saj se znajdete tik ob arboretumu Deseda, ki je poseben ne le zaradi svojih barv v vseh odtenkih jeseni, ampak tudi zato, ker arboretum, ki se nahaja na polotoku, skoraj v celoti meji na jezero.

Čeprav lahko most prečkate le peš, lahko območje raziščete tudi na dveh kolesih po kolesarski stezi, zgrajeni okoli jezera, ki je bila prej nagrajena z nazivom Kolesarska pot leta.

Območje ima torej vse, kar potrebujete za prijeten novembrski sprehod, ki ga zlahka opravite z otroki. Za tiste, ki prihajate z mlajšimi otroki, še posebej priporočamo učno pot Metuljčki v bližnjem gozdu Gombási, ki s pomočjo informativnih tabel predstavlja lokalno divjad na štirih poteh, prilagojenih različnim starostnim skupinam.

Vendar se pustolovščina tu ne konča: če se vam zahoče, lahko po izletu obiščete tudi center za obiskovalce Fekete István, ki se nahaja na južni strani jezera, kjer se lahko s pomočjo zanimivih razstav pobliže seznanite z rastlinami in živalmi, ki živijo na tem območju.