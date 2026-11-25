Poleg tistih, ki uživajo v sprehodih po zlatih jesenskih gozdovih, smo pomislili tudi na tiste, ki bi si radi napolnili baterije v naravi pod zimzelenimi borovimi gozdovi. Odkrijte najlepše pohodniške točke v naši državi med novembrskim sprehodom!

Nagymező, Gyenesdiás

Naghymező, ki se nahaja nad Gyenesdiásom, z mizami, počivališči in kotlišči ter stranišči, je prav tako prijeten jesenski sprehod. Lokacija ponuja prav tako odličen izlet za družine z majhnimi otroki, še posebej, če imate pri roki žogo. Če želite, lahko izlet nadaljujete v smeri nekdanjega rudniškega kopa, kjer je narava prevzela oblast po zaprtju rudnika: ob strani kopa lahko odkrijete manjše rečne doline, kanjone in urejen borov gozd. Medtem ko ste tukaj, ne zamudite razgledne točke Festetics, ki je oddaljena le kratek sprehod in ponuja čudovit razgled na Blatno jezero in gozd.

Arboretum Folly, Badacsonyörs

Rajski vrt na severni obali Blatnega jezera, Arboretum Folly, je dom več kot štiristo vrst iglavcev, zato se ponaša z resnično impresivnim razgledom tudi v hladnejših mesecih. Če želite kar najbolje izkoristiti izkušnjo, obiščite edinstveno zbirko storžev na najdišču, kjer se lahko seznanite z 22 rastlinskimi vrstami. Če vse to še ni dovolj, vas v soboto, 14. novembra, čaka tudi zabavno obiranje storžev v kombinaciji z vrsto družinskih programov, kjer lahko s pomočjo osebja arboretuma sami naberete plodove različnih vrst borov!

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.

Borova aleja, Keszthely

Na obali Blatnega jezera se lahko zadržite še malo dlje, saj je 7 kilometrov dolga avenija med Keszthelyjem in Fenékpuszto, obdana s 140 let starimi črnimi borovci, lahko odličen kraj za jesenski dan. Avenija je tudi odlična destinacija za otroke, saj pot poteka po ravnem terenu, zato jo je mogoče enostavno prehoditi tudi z vozičkom ali kolesom. Ravna avenija, vzporedna s cesto 71, poteka tudi mimo nekdanje rojstne hiše Júlie Szendrey, zato se splača obiskati spominsko hišo, ki se nahaja približno na pol poti.

Károly Guckler, Budimpešta

Na srečo tudi v prestolnici ne boste ostali brez borovcev, saj ima tudi hrib Hármashatár impresiven borov gozd. Sajenje borovega gozda je povezano z imenom glavnega gozdarskega svetovalca Károlyja Gucklerja, zato ni čudno, da interaktivna učna pot s 14 postajami in razgledni stolp na vrhu nosita tudi njegovo ime. Do cilja se splača približati s postajališča Fenyőgyöngye, do katerega lahko enostavno pridete z javnim prevozom. Vzpon je izvedljiv tudi z otroki, če pa bi se radi podali na bolj naporen pohod, nadaljujte pot po eni od pohodniških poti!

Arbo-park Gödöllői

Če iščete divji, romantičen borov gozd v bližini prestolnice, bi bila odlična izbira, da se odpravite proti Arbo-parku Gödöllői. Arboretum, ki se ponaša s približno 137 hektarji površine, ki jo je mogoče obiskati, je daleč naokoli znan po svojih iglavcih, saj je bila naturalizacija borovcev v naši državi eden od ciljev že ob njegovi ustanovitvi. Zato lahko še vedno srečate obsežne borove gozdove iz prvotne zbirke 147 vrst borovcev. Pomembno je omeniti, da je Arbo-park območje varstva narave, zato je nabiranje gob, cvetja, storžev in drugega sadja strogo prepovedano!

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

Sorrentske pečine, Budaörs

Tudi na obrobju Budimpešte lahko odkrijete čudežno deželo, ki spominja na italijanske obalne pečine. Vendar pa Sorrentske pečine v Budaörsu niso znane le po svojih posebnih skalnih formacijah, temveč tudi po visokih borovcih: drevesa, ki se prebijajo skozi skale, tvorijo resnično bleščeč par, ki ga dopolnjuje neskončen razgled pred vami. Vsekakor pa ni priporočljivo osvajati poti v deževnem vremenu, saj je teren v tem času lahko zelo spolzek in nevaren!

Narodni botanični vrt Vácrátót

V največjem arboretumu na Madžarskem, Narodnem botaničnem vrtu Vácrátót, ki bo leta 2027 praznoval 200. obletnico, ne manjka borovcev in drugih zimzelenih rastlinskih vrst. Tukaj lahko med neštetimi drugimi vrstami najdete celo 40 metrov visoko, več kot 180 let staro jelko Numidia. Med obiskom se splača prisluhniti tihim zvokom naravnega rezervata, saj v parku živi toliko živali. Arboretum je v hladnejših mesecih odprt do 16. ure, vendar je dobro vedeti, da je zadnji vstop ob 15. uri.

2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.