Tudi s bližajočim se hladnejšim vremenom se ne splača pakirati pohodnih čevljev, saj nas z najlepših panoramskih točk naše države čakajo čudovite pokrajine tudi novembra. Zdaj smo vam predstavili najlepše naravne razgledne točke Bükka, Mátre, gorovja Kőszeg, Börzsönyja in Zempléna.

Tar-kő, Bükk

Najvišja naravna razgledna točka v Bükku je Tar-kő, ki se dviga na 949 metrov, njegova travnata apnenčasta pečina pa ponuja dih jemajočo panoramo južnega dela gorovja. Ko stojimo na robu pečine, se zdi, kot da leži ves svet pred našimi nogami, odet v zlate jesenske odtenke. V daljavi poleg doline Hór in silhuete Ódorvárja vidimo še greben Mátra, Kékes in Galya-tető, ob lepem vremenu pa se na obzorju pokažejo tudi gore Tokaji.

Tar-kő se lahko približamo iz več smeri, če pa krenemo iz smeri doline Szalajka, bo naše izhodišče učna pot Olasz-kapu, od koder je vredno slediti poti: Olasz kapu – Fekete-sár-rét – Tar-kő – Őserdő – Káposztáskert-lápa – Körös-bérci-jama – Fekete-sár gozdarska hiša – Olasz-kapu.

Sas-kő, Mátra

Sas-kő je s svojo višino približno 899 metrov med najvišjimi naravnimi razglednimi točkami v Mátri. To je morda najbolj spektakularna točka v gorah, saj se ob vzponu na pečino ne moremo le načuditi divje romantični pokrajini gozdov Mátra, temveč tudi jezero Markazi, elektrarno Visonta, Parád, Parádfürdő, Parádhuta, Recsk v daljavi.

In če imamo veliko sreče z vremenom, lahko v daljavi razločimo tudi Aggteleški kras ter vrhove Visokih in Nizkih Tater. Na pečini, ki se dviga v nebo, lahko poleg čudovitega razgleda vidimo tudi spomenik, postavljen v spomin na turiste, ki so padli v prvi svetovni vojni. Do Orlovega kamna je najlažje priti iz Kékestetőja po modro označeni turistični poti.

Vrh Kendig, gorovje Kőszegi

Čezmejno izkušnjo lahko doživimo tako, da se odpravimo na 726 metrov visok vrh Kendig, kjer se srečata madžarska in avstrijska gorska pokrajina. Na zahodu osupljajo približno 2000 metrov visoki vrhovi Raxa in Schneeberga, poleg njih se visoko dvigajo apnenčaste pečine Dunajskih Alp, medtem ko lahko s severne strani razgledne točke pogledamo navzdol na ravnice madžarskega terena ob masivih Ság in Somló. Do te panoramske točke, ki obljublja enega najbolj edinstvenih razgledov na našo državo, se lahko približamo iz Velema po oznaki K+, s parkirišča pa po oznaki K.

Nagy-Péter-mennykő, Zemplénske gore

Z vrha kamnitega stolpa, ki ga je oblikovala zmrzal, lahko opazujemo rahlo valovita pobočja čudovitih Zemplénskih gora in se izgubimo v barvah na videz neskončnega gozda. Pot do 709 metrov visokega vrha Nagy-Péter-mennykő je vredna ogleda, saj našo pot spremljajo čudoviti, starodavni bukovi gozdovi in edinstvene skalne formacije, na vrhu pa si lahko ogledamo skupino Milic, gorovje Sátoros in grad Füzér. Najhitrejši način, da iz Regéca dosežemo čudovito panoramo, je po oznaki K, vendar je vredno biti med pohodom pozoren, saj moramo približno 10 minut pred vrhom na jasi zaviti levo na oznako K▲, ki vodi do razgledne točke.

Nagy-Mána, Börzsöny

Ko stojimo na Nagy-Máni, se zdi, kot da smo prispeli v osrčje Donavskega ovinka, valovi pobočij Börzsönyja krožijo okoli nas, medtem ko z višine 707 metrov vidimo vse do Csóványosa, Pogányvárja, Dobogó-bércija in celo grajskega griča Szanda. Čeprav se Nagy-Mána omenja kot razgledna točka, gre v resnici za jaso, ki se razteza vzdolž grebena Orlovega gnezda-bérci in jo je mogoče osvojiti z več izhodišč. Iz Királyháze moramo le slediti oznakam P in po 3,2 kilometrih hoje lahko uživamo v onostranski lepoti Donavskega ovinka.