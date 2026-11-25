Ta božič podarite gastronomska doživetja namesto predmetov! Poseben zajtrk, prijetna večerja ali vznemirljiva gastronomska pustolovščina so lahko popolno presenečenje za tiste, ki jim je preživljanje časa skupaj največje veselje. (x)

Kavarna New York

Obstajajo darila, ki jih je mogoče doživeti, ne pa odviti – in darilni bon kavarne New York je prav takšno presenečenje. Lagodni zajtrk, popoldanska kava s torto ali celo elegantna večerja v ikonični budimpeštanski kavarni, stari več kot 130 let, postanejo posebna priložnost. Pozlačeni okraski, freske, lestenci in marmorni stebri kavarne New York, ki se je odprla leta 1894, so sami po sebi impresivni, glasba v živo in gastronomska ponudba pa izkušnjo le še okrepita. Je popolno darilo za pare, starše ali kogar koli, ki bi rad presenetil z malo budimpeštanskega razkošja.

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 9–11.

Kavarna MUZEUM

Skupno kosilo, lagodna popoldanska malica ali prijetna večerja v kavarni MUZEUM je odlična priložnost, da si končno posvetimo pozornost. Na jedilniku so znane klasike madžarske kuhinje, vključno z golažem, fižolovo juho Jókai s prekajeno kračo in piščancem s papriko in maslenimi cmoki, ki spominjajo na domače okuse, sodobne jedi in sladice, kot sta medena krema ali operni kruh, pa lahko vsebujejo tudi nove priljubljene jedi. V kavarni, ki se nahaja poleg Madžarskega narodnega muzeja, lahko obrok združite celo s skupnim kulturnim programom.

1088 Budimpešta, Múzeum körút 12.

Központ Bisztró

V osrčju Újpesta, v Központ Bisztró, se italijanski način življenja ne ustavi niti pozimi: prijazno okolje, mediteranska gostoljubnost in slastne jedi zagotavljajo odlično osnovo za družinsko kosilo, srečanje s prijatelji ali romantično večerjo. Prenovljeni jesensko-zimski meni vključuje tudi domačo lazanjo, posebne testenine in Nonna tiramisu, ljubitelji bruncha pa lahko uživajo v jajčnih angleških mafinih, francoskem toastu in paniniju. Poleg vrhunskih kav, vročih čokolad in različic matche kosila Dolce Vita dopolnjuje živa glasba ob nedeljah. Z darilnim bonom bistroja pa lahko vse to doživite pod božičnim drevescem.

1041 Budimpešta, Szent István tér 1.

Central Grand Café

Če želite svoje najdražje ta božič presenetiti z nečim resnično posebnim, bi težko zgrešili z izkušnjo v zgodovinski kavarni. Z darilnim bonom Central Grand Café lahko podarite ne le kosilo, večerjo ali prijetno kavo, temveč tudi priložnost, ko se končno vse vrti okoli skupnih trenutkov. Elegantna notranjost patinirane kavarne, njena bogata zgodovinska preteklost in sodobna gastronomska ponudba zagotavljajo posebno kuliso za sproščeno srečanje. Naj gre za romantično večerjo, družinsko kosilo ali prijateljski pogovor, se tukaj klasično budimpeštansko kavarniško vzdušje sreča s sodobnimi kulinaričnimi doživetji. Poleg tega je bon mogoče prosto unovčiti, tako da si prejemnik lahko izbere popolno priložnost.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.

Calavera Budimpešta

Z bonom Calavera Budimpešta lahko svojim najdražjim podarite ne le kosilo ali večerjo, temveč tudi skupno gastronomsko pustolovščino, kjer živahne barve, spektakularne stenske poslikave, glasba in pikantni vonji ustvarjajo pristno vzdušje fieste. Prenovljeni zimski meni vključuje mehiške klasike, pa tudi vznemirljive jedi, kot so raznolika izbira tacosov, kubanskih sendvičev s svinjino ali bananinih chimichang. Skupni krožniki in spektakularni koktajli naredijo veselje do skupnega obedovanja še prijetnejše. Če prispete ob koncu tedna, bo za vzdušje med nedeljskimi programi fieste poskrbela tudi živa mehiško-latinska glasba.

1041 Budimpešta, Szent István tér 3.