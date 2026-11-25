Včasih si v tem hladnem vremenu ni ničesar bolj zaželenega kot sočnega burgerja, prelitega z obilno porcijo ocvrtega krompirja. Če ste ljubitelj burgerjev in bi se radi prepustili tako zaželeni gastronomski izkušnji, priporočamo naslednje burgernice! (x)

Zing Burger & Co

Zing Burger & Co se je leta 2013 začel kot tovornjak s hrano v Budimpešti, danes pa je ena najbolj znanih burgernic v središču mesta. Njihova skrivnost se skriva v sestavinah: madžarsko vzrejena govedina Angus, žemljice, pečene v lastni pekarni, in domače omake brez konzervansov. Vsak burger je pripravljen svež po naročilu, zato Zing ponuja hitro, a pravo restavracijsko kakovost. Od klasičnih cheeseburgerjev do bolj edinstvenih okusov, vsak lahko najde svojega najljubšega. Od novembra bodo goste pozdravili s prenovljenim menijem in novo podobo! Najdete jih v središču mesta na ulici Király, na trgu Kálvin in v ulici Nyugati, naslove drugih restavracij pa najdete na spletni strani. Za tiste, ki hrepenite po klasičnem ameriškem smash burgerju, priporočamo mlajšega brata ekipe v Újlipótvárosu, Sajtburesz!

1061 Budimpešta, ulica Király 20. | 1053 Budimpešta, trg Kálvin 5. | 1066 Budimpešta, bulvar Teréz 62. 1075 Budimpešta, ulica Kazinczy 18.

Sajtburesz by Zing

Sajtburesz by Zing je ločen koncept smash burgerjev restavracije Zing Burger v Újlipótvárosu, na ulici Tátra, na mestu nekdanje mesnice. Osnovna ideja je preprosta: kratek jedilnik, nekaj jedi in popolnoma dodelana klasika. Polpete stisnemo na vročo jekleno ploščo, tako da so robovi hrustljavi, notranjost pa ostane sočna, začinjene pa so le s soljo in poprom. Meso prihaja iz lastnega mesarja lastnikov, iz govedine Angus, vzrejene posebej zanje, kvadratna žemljica pa je narejena v njihovi lastni pekarni. Istoimenski Cheese Buresz je narejen iz dvojnega polpeta Angus, stopljenega ameriškega sira, kečapa, gorčice, kislih kumaric in sveže čebule, Oklahoma ima pečeno čebulo, Royale s sirom pa slanino. Postrežemo ga s tankim pomfrijem, jalapeño poppers in domačo limonado, kečap in majoneza pa sta na voljo v neomejenih količinah. Za tiste, ki iščejo širšo izbiro, priporočamo večjega brata, restavraciji Zing Burger & Co v središču mesta!

1136 Budimpešta, Tátra utca 13.

Tuning Burger

Tuning Burger je že 12 let hit v središču Budimpešte, na ulici Akácfa utca. Tukaj je burger več kot le ulična hrana: to je pravo gastronomsko doživetje! Lastnik Róbert Erdélyi in njegova kul ekipa pričakata ljubitelje burgerjev s kakovostnimi sestavinami, drznimi kombinacijami okusov ter srcem in dušo. Tukaj trenutni trendi ne narekujejo ničesar: poleg klasičnih burgerjev lahko poskusite tudi specialitete, kot je Rockefellerjev burger iz gosjih jeter in tartufov, burger s teriyaki šitake gobami ali vrhunski Wagyu burger. Izbirate lahko med različnimi vznemirljivimi vrstami mesa, od sive govedine do wagyuja, a tudi burger s kozjim sirom (vegetarijanski) je vreden večera. Pred nekaj leti je bil Tuning izbran za eno od 50 najboljših burgernic na svetu, od letos pa vas pričakuje s prenovljeno notranjostjo, malo predrznosti in veliko gostoljubnosti. 1072 Budimpešta, Akácfa utca 45.

Mesni raj

Nekaj korakov od avenije Andrássy, na trgu Liszt Ferenc, se nahaja Mesni raj podjetja Tuning, idealno zbirališče za ljubitelje mesa. Lastnik Róbert Erdélyi in ekipa kuharja Gergelyja Balogha vas bodo navdušili s premium zrezki, sproščenim vzdušjem in skrbno pripravljenimi jedmi. Krožnik zrezkov za dva je prava pojedina: na mizo prispejo nabodal iz fileja, rib eye, goveji zrezek in dva mini burgerja, z zeleno papriko, BBQ in bearneško omako, pomfrijem, cvetačo, krompirjem in svežo mešano solato. Iz hladilnika lahko izberete tudi posebno meso, restavracija pa poleg velikih mesnin in sezonskih jedi ponuja tudi veliko izbiro domačih in mednarodnih vin. Za najmlajše imajo otroški meni, seveda pa sprejemajo tudi večje skupine prijateljev – idealen kraj za skupen večer, začinjen s hedonizmom.

1061 Budimpešta, Liszt Ferenc tér 11.

+1: Cheeseburger taco pri Terezi

Nenazadnje pa še prava gurmanska poslastica: Terezin cheeseburger taco! Na njihovem jedilniku težko najdete kaj bolj posebnega, gre za pravo teksaško-mehiško kreacijo, saj ta hrustljav taco vsebuje sestavine cheeseburgerja. Mleto govedino, sir cheddar, omaka za burger, ledenka solata, kumara, vse to zavito v prej omenjeno lupino za taco – kaj več bi si lahko želel ljubitelj cheeseburgerjev in mehiške kuhinje? Prijetna notranjost in široka izbira margarit v Terezi sta pravzaprav le pika na i, rezervirajte mizo in vnesite malo živahnosti in barve v svoj sivi vsakdan!

1065 Budimpešta, ulica Nagymező 3.