Pravljična pokrajina največjega umetnega jezera v naši državi je vredna ogleda tudi jeseni: lahko občudujemo selitev ptic selivk, dobimo vpogled v vodno življenje številnih prezimujočih vrst, hkrati pa lahko spoznamo tudi bolj miren, nemoten obraz Tiskega jezera.

Arboretum Tiszaigari

Zadnji žarki toplega sonca se kot mehka zavesa svetlobe prebijajo skozi gosto krošnjo v arboretumu Tiszaigari, kjer so bile prve rastline posajene pred skoraj 160 leti. Območje, ki se je od takrat spremenilo v bujno, divjo in romantično pokrajino, služi kot prava oaza v bližini pustega Hortobágyja: s 30-metrskimi močvirskimi cipresami, številnimi hrasti in drevesnimi vrstami iz hribov in gora je postalo čarobna zanimivost območja.

Tukaj se lahko sprehajamo med skupno 373 vrstami dreves in grmovnic ter odkrivamo najzanimivejše primerke, kot so hrast dob, star več kot 140 let, ameriški jantar ali kitajski orehov svileni bor. Vse to lahko počnemo v čudovitem, prenovljenem parku, kjer nas čakajo romantični leseni mostovi, sprehajalne poti, kurišča in prenovljena ter razširjena ključavnica z nastanitvijo.

5361 Tiszaigar, Feszty út 39.

Učna pot poplavne ravnice Tiszavirág in Örvényi pákász

Zakladnica jezera Göbe se nam razkrije na dveh prepletajočih se učnih poteh jezera Tisza, do katerih lahko pridemo iz pristanišča Szabics s pomočjo brodarja. Naše izhodišče je pohodniška pot Tiszavirág, ki nas vodi skozi zaklade poplavnega gozda. Na dva kilometra dolgi sprehajalni poti lahko z Gémek stolpa opazujemo vodne ptice, spoznamo cvetje Tise, ki spomladi izvaja svoj svatbeni ples, in beremo o starodavnih obrteh, povezanih s poplavnimi ravnicami. Od tu se odcepi učna pot Örvényi Pákász, do katere lahko pridemo s čolnom, nato pa se skozi 12 postaj potopimo v skrivnosti pákászkega vetra.

Razgledna točka Küszvágó tsér, Poroszló

Na razgledni točki Küszvágó tsér se pod našimi nogami razprostira na videz neskončna modrina penečega se jezera Tisa, iz katerega se zdi, kot da so le majhni, zeleni otoki, trstičje in rogoz. Približno 4 leta je minilo, odkar je območje jezera Tisza obogateno z 9-metrskim teleskopom, ki ga je zasnoval Komáromi Tas v prehodu med rekama Lapos-morotva in Csapói-Holt-Tisza, na rtu Szilas. Z najvišje točke lahko občudujemo popoln panoramski razgled: pred nami se odpirajo Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud in celotna kotlina Poroszló. Vendar pa dih jemajočega razgleda ni lahko doseči, saj je do razgledne točke mogoče priti le po vodi, zato lahko do cilja pridemo po daljšem veslanju iz pristanišča Szabics.

Kapela sv. Morića, Abádszalók

Le na dosegu roke od južnega roba jezera Tisza se iz gričev Velike nižine dviga gradu podobna zgradba kapele sv. Morića, ki jo je zgradil malteški vitez in je bila posvečena septembra 1892. Nemes Vince – ki ni bil le član malteškega reda, ampak tudi grof Hídvégija in Oltszema – je v šestdesetih letih 19. stoletja na svojem posestvu v Tomajpuszti zgradil svoj grad in hkrati želel svojim služabnikom omogočiti, da na svojem posestvu opravljajo svojo vero. Budimpeštanskemu arhitektu Ferencu Nováku je naročil, naj zasnuje lokacijo za poznejše nedeljske maše, in ustvaril neogotsko kapelo, ki je bila nekoč z gradom povezana z dvojno vrsto borovcev. Posestvo in dvorec sta od takrat skupaj z gradom izginila. Zadnja maša je bila v kapeli leta 1965, nato pa jo je čakala smola, dokler stavbe ni rešila popolna prenova znotraj in zunaj v letih 2014–15.

Muzej Kiss Pál, Tiszafüred

Dvorec Lipsey v klasicističnem slogu, v katerem danes domuje Muzej Kiss Pál, stoji v čudovitem parku s starodavnimi drevesi že od začetka 19. stoletja. Muzej Tiszafüred je bil ustanovljen leta 1877, zato je danes znan kot najstarejši podeželski muzej ne le v mestu, ampak tudi v državi. Ustanovo je ustanovilo arheološko združenje, svojo prvo zbirko je ustvarila z donacijami lokalnih prebivalcev, danes pa ima že 4 stalne razstave, ki čakajo na radovedne duše. Razstave nam razkrivajo številne zgodbe, od ledene dobe do starodavnega Tiszafüreda, hkrati pa nam predstavljajo arheološke in etnografske zaklade.

5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8