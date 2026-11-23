Arboretum Kámon v Szombathelyju, kjer se nahaja največja zbirka borovcev, rododendronov in azalej v državi, prav tako čaka obiskovalce, oblečene v jesenska oblačila.

Če se znajdete na zahodni konici države ali načrtujete jesenski oddih tja, ne pozabite obiskati arboretuma, katerega vsak kotiček vabi na sprehod in sprostitev.

Prva drevesa v arboretum Kámon je leta 1860 zasadil Mihály Sághy, njegovo delo pa je nadaljeval sin, ki je od njega podedoval zanimanje za rastline. Dve tretjini vrta sta bili uničeni med vojno, po kateri je skrb za arboretum prevzela Gozdarska univerza.

V tem času se je površina ogromnega vrta povečala s 4 hektarjev na 20 hektarjev, nato pa je bil arboretum med letoma 2010 in 2011 popolnoma obnovljen. Takrat se je rastlinska populacija tukaj razširila za 21 tisoč novih osebkov, s čimer je dosegel svoj sedanji, barvit videz.

Jeseni obiskovalce čaka veliko gob in grmovja, polnega jagodičevja, prenovljene poti in klopi pa vabijo k sprostitvi in uživanju.

Med jesenskim sprehodom si lahko v igrivem okolju ne le pridobite novo znanje, temveč si tudi privoščite kratek odmor na obali Öreg-tója in opazujete, kakšno čudovito okolje je nastalo v zadnjih 150 letih.

Arboretum Kámoni

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B