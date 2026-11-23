Preden pride zadnji mesec v letu in se vaš seznam opravil precej podaljša, poskrbite, da boste imeli prostor, kjer boste počivali utrujenost! Vsaka od naslednjih treh družinam prijaznih namestitev je odlična izbira, če vas tokrat za božič, konec leta ali kateri koli dan v adventnem času ni doma. (x)

Napolnite se z energijo blizu narave: Družinsko doživetje Zichy

V družinskem doživetju Zichy igra skupno napolnitev z energijo ob koncu leta glavno vlogo. V Bikácsu v tej družinam prijazni namestitvi nikomur ne bo dolgčas: otroci se lahko osebno srečajo z dolgo pričakovanim velikim bradatim možem, lahko ustvarjajo na ustvarjalnih srečanjih in se udeležujejo skupnih iger z animatorji. V duhu zimske napolnitve z energijo so odrasli dobrodošli z wellnessom in savno, da se lahko vsi sprostijo med umikom ob koncu leta. Seveda pa k brezskrbnim počitnicam prispevajo tudi okusni prigrizki, bližina narave pa naredi dneve, preživete v družinskem doživetju Zichy, resnično nepozabne.

7043 Bikács-Kistápé Liget

Čudovite božične počitnice: Hotel Erzsébet Park

Če bi se raje odpravili proti gorovju Mátra, priporočamo hotel Erzsébet Park – priljubljena namestitev v Parádfürdőu poskrbi za prijeten družinski božič s polpenzionom, wellnessom in počitniškimi programi. Njihova počitniška ponudba vas vabi v osrčje gorovja Mátra med 24. in 27. decembrom, zato je odlična izbira, če bi letos težave s pripravami doma raje zamenjali za čudovita doživetja. In čeprav je neomejena uporaba wellness centra, ki je del paketa, resnično mamljiva, se bo splačalo raziskati okolico, še posebej, ker lahko gostje hotela s popustom obiščejo številne znamenitosti – kot sta grad Kisnána in živalski vrt Gyöngyös!

3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos út 372.

Od božiča do silvestrova: Hotel Europa Fit****superior

V Hévízu ne bo manjkalo družinam prijaznih doživetij, zahvaljujoč praznični ponudbi hotela Europa Fit. Medtem ko se bodo malčki ukvarjali z ustvarjanjem, raziskovali igralnico Roomli, se podali v svet ljudskih pravljic ali se zabavali s klovnom Csabijem, se bodo starši lahko sprostili v bazenih wellness oddelka. Seveda tudi gastronomskih doživetij ne bo manjkalo: za goste so pripravljeni bogat samopostrežni zajtrk in večerja, madžarske in mednarodne jedi ter lahko samopostrežno kosilo 25. in 26. decembra. Kot da vse to še ni dovolj, program vključuje še božični pravljični sprehod, interaktivno družinsko predstavo in večer s kitaro!

8380 Hévíz, Jókai Mór utca 3.