V budimpeštanski aglomeraciji, le streljaj od Budakeszija, je kraj, ki ga je še posebej vredno obiskati jeseni. V tem romantičnem, jesensko vabljivem mestecu vas obzidje, ki se zliva z nebom in pripoveduje zgodbe stoletij, vabi na potovanje nazaj v čas.

Ruševine cerkve v Zsámbéku se nahajajo na severovzhodni strani hriba Nyakas, s katerega se z vrha hriba odpira pogled na okoliško podeželje. Mesto je od Budimpešte oddaljeno le 30 kilometrov in je enostavno dostopno z avtomobilom ali celo z javnim prevozom.

Nekoč impozantna cerkev je bila zgrajena v prvi polovici 13. stoletja, junija 1763 pa se je zaradi potresa zrušila večina obokov in severna stranska stena. Prva večja obnovitvena dela so bila izvedena v osemdesetih letih 19. stoletja, njihov cilj pa je bil zgolj ohraniti njeno stanje.

Arhitekt István Möller je dal rekonstruirane dele stavbe zgraditi iz drugačnega materiala kot original, s to rešitvijo je ločil srednjeveške opeke cerkve od obnovljenih delov.

Znamenitost, skrito v aglomeraciji prestolnice, si lahko ogledate od oktobra do marca, od torka do nedelje med 10. in 16. uro, po nakupu cenovno ugodne vstopnice. Pri načrtovanju jesenskega programa ne pozabite, da hišni ljubljenčki v cerkvenem prostoru niso dovoljeni, a zaradi odlične lokacije bazilike je veličastna stavba vidna iz okolice.

Najlažje je do Zsámbéka iz Budimpešte priti z javnim prevozom z železniške postaje Kelenföld ali trga Széll Kálmán z avtobusom 772 ali 795, od koder je cilj oddaljen nekaj minut hoje. Po občudovanju porušene cerkve v Zsámbéku se ob vrnitvi v Budimpešto splača obiskati cerkev sv. Margarete na trgu Lehel, ki je bila zgrajena v zgodnjih tridesetih letih 20. stoletja po vzoru porušene cerkve.