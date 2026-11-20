65 kilometrov od Miškolca se skriva očarljiva vasica, ki jeseni vsakega obiskovalca navduši s svojo tradicionalno arhitekturo in jesensko obarvano pokrajino. Sprehodite se med tradicionalnimi stavbami in naravnimi čudesi v skriti mali draguljnici okrožja Borsod-Abaúj-Zemplén!

Jósvafő in njegova neposredna okolica sta stičišče vodotokov in izvirov, zato je vas našla svoj dom na povsem edinstvenem mestu, v osrčju Aggteleškega krasa, ki ga prečka približno sedem potokov. Rumene stene hiš, ki se vrstijo ob vijugastih ulicah, ustvarjajo še posebej lepo mešanico s pisano pokrajino, ki jo jeseni obdaja.

V središču vasi si je vredno ogledati stavbo srednjega mlina v slogu Klein in 200 let staro hišo, ki zdaj sprejema obiskovalce kot nastanitev. Vredno si je ogledati reformirano cerkev in baročni zvonik pred jamskim vrtom Jósvafői Tájház ter spominsko hišo Kessler Hubert, ki predstavlja zgodovino raziskovanja jam.

Stara vas Jósvafő, njena vrata z verandami in hiše so ohranile svoj čar, ostanke ljudske arhitekture Gömörja. Hiše v stari vasi imajo značilne z ometom okrašene zatrepe, ki so od leta 1999 zaščiteni kot spomeniki.

Motive tradicionalne ljudske arhitekture najdemo na večini stavb. Med značilne vzorce spadajo tulipan, drevo življenja ter upodobitve ptic in živali, ki se lahko pojavijo na uličnih pročeljih hiš in na ograjah. Ulična podoba ne vključuje le stavb v ljudskem slogu, temveč tudi ograje iz lesa, nabranega v gozdu.

V regiji je veliko pohodniških točk in jam, ki čakajo na raziskovanje med jesenskim izletom, pred ali po izletu pa obvezno obiščite očarljivo mestece Jósvafő v okrožju Borsod-Abaúj-Zemplén!

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