Prve hišice na drevesih, zgrajene v državi, že leta številnim parom zagotavljajo sproščujočo sprostitev in polnjenje baterij, le na dosegu roke od narave. Trenutki, preživeti v objemu gozda, v zasebnih hišicah na drevesih, bodo zdaj gostom ponudili še več doživetij.

Verjetno se lahko vsi strinjamo, da je naselje Noszvaj, ki se nahaja ob vznožju Bükka, pravi biser. Vas ni le očarljiva, ampak čudovito naravno okolje prispeva k temu, da je čas, preživet tukaj, resnično nepozaben. Vendar pa regija ponuja doživetja ne le turistom in tistim, ki uživajo v sprehodih po gozdovih, temveč tudi tistim, ki se želijo sprostiti od stresa vsakdanjega življenja – seveda ne na kateri koli lokaciji in v katerem koli vzdušju.

Neprimerljiva sprostitev v objemu gozda

Posebne hišice na drevesih v Bükku in Noszvaju še danes občuduje polovica države. Ni naključje, da se vam zaradi edinstvenih namestitev v hišicah na drevesih Noszvaj niti za trenutek ni treba odpovedati udobju štirizvezdičnih hotelskih apartmajev in neposredni bližini narave.

Pet hišic na drevesih, zasnovanih izključno za pare, ki so na voljo vsak dan v letu, ponuja posebno, zasebno sprostitev v senci dreves.

Udobja, ki zadovoljijo vse potrebe, zunanji jacuzzi na terasi, minibar, poln izbranih vin, brezalkoholnih pijač in prigrizkov, ter skrbno pripravljeni zajtrki za začetek dneva zagotavljajo, da gostom – če želijo – sploh ni treba zapustiti tega oživljenega zemeljskega raja.

Nove funkcije za še bolj popolno sprostitev

Hišice na drevesih hišic na drevesih Noszvaj so bile pred kratkim obogatene z novimi funkcijami, tako da lahko gostje, ki načrtujejo svoje potovanje v to edinstveno regijo, zdaj izbirajo med še bolj sproščujočimi doživetji.

Od te jeseni dalje bo zasebna savna in masaža vaše fizično in duševno počutje dvignila na novo, še višjo raven. Panoramska savna hiša je zasnovana tako, da sama po sebi zagotavlja posebno sprostitev.

Na primer, rezervacija termina vam omogoča, da nemoteno uživate v zasebni savni, po kateri se lahko sprostite na udobnih ležalnikih in občudujete razgled na gozd.

Zahvaljujoč povsem novemu masažnemu studiu Treehouses Noszvaj lahko zdaj uživate tudi v osvežilnih in regeneracijskih masažah za popolno sprostitev. Mirno okolje in narava zagotavljata popolno okolje za personalizirane masažne tretmaje: uživate lahko v švedski ali globokotkivni masaži, refleksno-conski masaži stopal in masaži za regeneracijo hrbtenice ter izboljšanje drže, celo s panoramskim razgledom na jezero Síkfőkút.

V hladnejših, bolj vetrovnih mesecih bo še posebej vredno obiskati edinstveno zasnovane hišice na drevesih Noszvaj, kjer lahko na enem mestu doživite resnično novo raven sproščujočih izkušenj.

Hišice na drevesih Noszvaj

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22.