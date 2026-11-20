Cserépfalu, skrita ob južnih vratih reke Bükk, je idealna destinacija za raziskovanje naravnih in kulturnih zakladov Bükkalje. Okolica očarljive vasice je dom edinstvenih čebeljih panjev, jamskih bivališč, vklesanih v vulkanski tuf, in slikovitih pohodniških poti.

7 pohodniških poti in znamenitosti v Cserépfalu

Reformirana cerkev v Cserépfalu

Ena najimpresivnejših stavb v slikoviti vasici Bükkalja je reformirana cerkev v Cserépfalu, ki s svojim 54 metrov visokim stolpom pritegne pozornost že od daleč. Neogotska cerkev je bila zgrajena v letih 1897–1898 v spomin na tisočletje madžarske osvojitve, potem ko prejšnja srednjeveška cerkev ni mogla več sprejeti vernikov. Najdragocenejša znamenitost njene notranjosti je bogato izrezljan baročni Mojzesov stol iz leta 1744, ki je bil rešen iz stare cerkve.

Razgledna točka Milenijuma

Na eni najbolj vznemirljivih znamenitosti Cserépfaluja, Razgledni točki Milenijuma, vas čakata posebna arhitekturna stvaritev in čudovita panorama. Oblika stolpa, zgrajenega leta 2000 po načrtih arhitekta Györgyja Cseteja, nagrajenca Kossuthove nagrade, spominja na značilne panjske kamne Bükkalje, njegova majhna okna pa obrisujejo ozvezdje Göncölszekér. Ko se povzpnemo po spiralnem stopnišču, se pred nami odprejo strehe Cserépfaluja, dolina Hór in gozdnati grebeni Južnega Bükka.

Učna pot Hudičev stolp

Učna pot, ki je dolga več kot 10 km in ima 20 postaj, nas vodi mimo kulturnih znamenitosti, geoloških, bioloških in prazgodovinskih vrednot. Z drugimi besedami, na tej poti lahko spoznamo nastanek riolitnega tufa in njegovih posebnih reliefnih oblik, ki sestavljajo Bükkalját, panjski kamen Hudičevega stolpa, ter divje živali gozdnatih pašnikov, gorskih travnikov in sotesk. Poleg tega si lahko na rdeči turistični poti z oznako T, ki se začne v središču Cserépfaluja in se vrne na isto mesto, ogledamo tudi najdišče enega najstarejših prazgodovinskih najdišč v Srednji Evropi.

Jama Suba-lyuk

Jama Suba-lyuk v Cserépfaluju, ki se nahaja na skalnati strani doline Hór, je najdišče enega najstarejših prazgodovinskih najdišč v Srednji Evropi. Čeprav je do posebnega najdišča mogoče priti le po strmem in spolzkem skalnem stopnišču, bo razgled to nadomestil, saj bomo imeli posebno doživetje. Po ogledu območja, bogatega z arheološkimi zakladi, ne smete zamuditi muzeja Suba-lyuk, ki se nahaja na obrobju Cserépfaluja, saj si lahko tukaj ogledate bogato dokumentirano zgodovino raziskovanja Suba-lyuka in si ogledate orodje prazgodovinskih ljudi.

Jamska bivališča »Mala Amerika«

Še en biser Cserépfaluja, ki čaka na obisk, se nahaja v vzhodnem delu vasi, na pobočju hriba Berezda. Jamska bivališča, znana kot »Mala Amerika«, so bila nekoč izklesana iz riolitnega tufa. Njihovo nenavadno ime izvira iz dejstva, da so med svetovno gospodarsko krizo, medtem ko so mnogi ljudje potovali v Ameriko, revnejše družine v vasi prišle le do Male Amerike in so se bile prisiljene preseliti v ta jamska bivališča. Tukaj si lahko nenavadna bivališča ljudske arhitekture ogledate le od zunaj.

Soteska Kőporos

Eden od skritih naravnih zakladov Bükkalje, soteska Kőporos, ki se nahaja na robu Cserépfaluja, vodi pohodnike v divje romantično pokrajino. Na obeh straneh ozkega kanjona, ki ga je oblikoval potok Mész, se dvigajo strme stene iz riolitnega tufa, ki ponujajo poseben prizor. Mehka, praškasta kamnina soteske se pod vplivom naravnih sil nenehno spreminja, zato lahko vsak sprehod razkrije nove podrobnosti.

Kleti Cserépfalu

Na pobočju vasi se raztezajo tri vrste kleti, ena nad drugo, kjer se nahajajo edinstvene stiskalnice za vino, kleti, vklesane v tuf, in izklesani kamniti zidovi. V vrsti kleti Berezdalja so posebne kleti, kot je klet Gacsó, znana po izklesanih kamnitih figurah, ali vinska klet, okrašena z biblijskimi prizori in imenovana Vinska kapela. V naselju se lahko v vrstah kleti Pásti in Fidóci seznanimo tudi z lokalno vinsko kulturo.