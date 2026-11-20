Odkrijte najboljše kraje v Budimpešti, kjer vas čakajo brezčasne klasike madžarske kuhinje!

Gundel

Gundel, ki se ozira na več kot 130 let zgodovine, je eno od ikoničnih prizorišč budimpeštanske gostoljubnosti, kjer se madžarske gastronomske tradicije srečujejo z brezčasno eleganco. Legendarna restavracija, ki se nahaja ob vratih mestnega parka, se poklanja kulinarični dediščini naše države z 11 emblematičnimi jedmi: na jedilniku so juha palóc, piščančji paprikaš in svetovno znana palačinka Gundel. Vsaka jed pripoveduje zgodbo, hkrati pa ohranja gastronomske tradicije, ki segajo skozi generacije. Zgodovinsko okolje in znana gostoljubnost Gundel le še izboljšata izkušnjo, restavracija, ki jo je prepoznal Michelinov vodnik in jo priporoča Gault&Millau, pa je še vedno odločilni akter v madžarski gostoljubnosti.

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 4.

Chef’s Table

Tik ob parlamentu Chef’s Table streže znane madžarske jedi v sodobnem, a domačem vzdušju. Na jedilniku so priljubljene jedi, kot so golažna juha, piščančji paprikaš, ocvrto meso in testenine s skuto, poskusite pa lahko tudi langoš, sveže pečeno pecivo in domač kruh iz kislega testa. Skrbno izbrane sestavine in strokovno znanje poudarjajo tradicionalne okuse, vendar z modernim pridihom. Ne glede na to, ali se ustavite na hitro kosilo ali lagoden prigrizek, je Chef’s Table odlična izbira, če iščete prostor v bližini ene najbolj znanih znamenitosti Budimpešte.

1055 Budimpešta, Kossuth Lajos tér 6.

Retro Lángos Budimpešta

Retro Lángos Budimpešta je že 15 let priljubljeno zbirališče ljubiteljev tradicionalnih madžarskih langošov. Od klasične različice s sirom in kislo smetano do posebnih kreacij z gurmanskimi prelivi lahko vsakdo najde svojega favorita, na voljo pa so tudi različice brez glutena in veganske različice. Nedavno prenovljena restavracija na ulici Bajcsy-Zsilinszky út pričakuje goste z elegantno notranjostjo, razstavno kuhinjo in otroškim kotičkom, medtem ko enota Vécsey út ponuja prijetno vzdušje in postrežbo za popolno izkušnjo.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 25. | 1054 Budimpešta, Vécsey utca 3.

Funky Budapest Bistro & Bar

Funky Budapest Bistro & Bar obuja atmosfero sedemdesetih in osemdesetih let z neonskimi lučmi, retro plakati in igrivim, velemestnim vzdušjem. Meni ponuja funky pridih klasike madžarske kuhinje: poleg golaža in lángosa najdemo tudi govejo enolončnico in cezarjeve drobtine.

1051 Budimpešta, Mérleg utca 4.

SIMALIBA Belvárosi Csárda

V SIMALIBA Belvárosi Csárda se združujejo domači madžarski okusi, prijazno gostoljubje in tradicionalno vzdušje csárde. Na jedilniku so krepke klasične jedi in lokalne specialitete, prave zvezde pa so gosje specialitete: novembra, ob martinovem dnevu, obeležijo eno najbolj priljubljenih tradicij madžarske gastronomije s posebnimi gosjimi jedmi. Ko se budimpeštanski božični sejmi razživijo, SIMALIBA pozdravlja goste s prijetnim vzdušjem gostilne in pristnimi madžarskimi jedmi, le nekaj korakov stran od prazničnega vrveža. Restavracija je prejela nagrado za najboljšo madžarsko kuhinjo in jo priporoča tudi Gault&Millau.

1052 Budimpešta, Piarista utca 6.

Tulipán Bistro

Le dve minuti hoje od parlamenta gostilna Tulipán Bistro pozdravlja svoje goste s pristnimi madžarskimi okusi, toplo gostoljubnostjo in vsem čarom družinsko vodenega budimpeštanskega bistroja. Prijeten, star barski pult in intimna notranjost prikličetata v spomin svet tradicionalnih madžarskih gostiln. Na jedilniku so klasike, kot so golažna juha, goveja enolončnica s cmoki, piščančji paprikaš in dobrote iz mangalice. Ena od specialitet restavracije je »Após vadmarhája«, ki je na voljo izključno v Tulipán Bistru in je navdahnjena s čudovito družinsko tradicijo. Za sladico ne zamudite priljubljenih skutinih cmokov, postreženih s praženimi drobtinami, sladko kislo smetano in sadno omako.

1051 Budimpešta, Nádor utca 34.

Ildikójeva kuhinja

V središču Budimpešte, na naslovu Fő utca 8, Ildikójeva kuhinja od ponedeljka do sobote pozdravlja svoje goste in je zelo priljubljena za ljubitelje tradicionalnih, domačih okusov. Restavracija, ki deluje od leta 2008, ponuja znane jedi madžarske kuhinje v družinam prijaznem okolju. Rdeči karo prti in originalni pribor Ildikinih starih staršev pričarajo nostalgično vzdušje prave, staromodne madžarske restavracije. Na jedilniku so klasike, kot so golažna juha, goveja enolončnica ali ciganska pečenka. Lastnikovo načelo je preprosto: dobre hrane ni treba izumljati na novo, ampak jo je treba le skrbno pripraviti in postreči z ljubeznijo.

1011 Budimpešta, Glavna ulica 8.