Če nas vprašate, je popoln recept za nepozaben, hladnejši večer nakup vozovnice za križarjenje z ladjo MAHART Cruises s kuhanim vinom. (x)

V marini na Batthyányjevem trgu se vijejo dolge, natrpane vrste, kar lahko pomeni le eno: križarjenje z ladjo MAHART Cruises, ki ponuja neomejeno kuhano vino in topel čaj, se bo kmalu odpravilo. Naj vas dolga, vijugasta vrsta ne zavede: postopek prijave je gladek in enostaven, nekaj minut pred odhodom pa so se vsi lahko namestili na prostorni in udobni pokriti palubi ladje.

Na krovu nas obdaja posebno nostalgično vzdušje: zahvaljujoč mizam, pokritim z belimi prti in rdečimi oblazinjenimi stoli, se prenesemo na elegantno potovanje z ladjo, ki ga le še okrepi šampanjec, ki bo kmalu prispel.

Usedemo se za mizo, ki se nam zdi najboljša – kot se je kasneje izkazalo, je bilo popolnoma odveč razmišljati o razporeditvi sedežev, saj vsak sedež na ladji zaradi ogromnih oken ponuja čudovit razgled na znamenitosti.

Med 60-minutnim potovanjem imamo priložnost občudovati Budimpešto, obsijano z večernimi lučmi, tako v ogrevanem, zaprtem prostoru kot pod odprtim nebom. V novembrsko-decembrskem večeru res ni bolj vzdušnega programa kot nazdravljanje s kozarcem kuhanega vina ali šampanjca, medtem ko se zibljemo na Donavi, z najlepšimi znamenitostmi prestolnice v ozadju.

Zahvaljujoč avdiovodniku, ki je na voljo s kodo QR, se lahko o znamenitostih naučite tudi veliko zanimivega – čeprav je to morda bolj koristno za turiste, se lahko iz njega veliko naučijo tudi domačini.

Nepozabna doživetja, ki ogrejejo dušo

Prva »postaja« na izletu z ladjo, ki odhaja s trga Battyhány, je stavba parlamenta. Ko stavbo pogledamo z nove perspektive, smo sami presenečeni, v kako čarobnem mestu, polnem stavb in znamenitosti, živimo. Vendar križarka niti za trenutek ne upočasni in najlepši razgledi si sledijo: Verižni most, Budimski grad, Donavska promenada, nato Tržnica na trgu Fővám in stavba Univerze Corvinus.

Ravno ko drsimo mimo osvetljenih stavb nabrežja Kita in Tehnološke univerze, se kmalu odpre skoraj neopazen ovinek z neverjetnim razgledom na Budimski grad, medtem ko se drug za drugim peljemo pod mostom svobode, Elizabetinim in Verižnim mostom. Zaman, 60-minutno križarjenje mine hitro, skoraj v nekaj sekundah, zahvaljujoč toliko čudovitim razgledom, dobri družbi in toplim napitkom, ki ogrejejo dušo.

Čeprav je kuhano vino močno prispevalo k vzdušju, je pomembno poudariti, da kljub neomejeni konzumaciji pijač let ni ravno ladja za zabave, zato vam ni treba skrbeti, da bodo vaši sopotniki zaradi prekomernega uživanja alkohola resno občutili posledice pijače.

Pravzaprav ta program smelo priporočamo tudi tistim, ki ne želijo piti alkohola, saj je gostom poleg neomejenega kuhanega vina na voljo tudi vroč čaj na pultu.

Skladno s tem smo srečali skupino veselih turistov in prijateljev, ki so si želeli le prikriti nekaj posebnih trenutkov v vse bolj temačne novembrske dni. Čeprav ne moremo govoriti za druge, smo skoraj prepričani, da jim je popolnoma uspelo!

Z gotovostjo lahko rečemo, da se na križarjenju z MAHART Cruises znamenitosti prestolnice pokažejo v povsem novi luči, zato lahko izkušnjo priporočimo ne le tujim in domačim turistom, temveč tudi domačinom, ki bi radi odkrili lepote Budimpešte z nove perspektive.

Vstopnica za križarjenje s kuhanim vinom MAHART Cruises stane 11.900 forintov, kar vključuje neomejene pijače in avdio vodnik. Več informacij najdete na spletni strani MAHART Cruises s klikom tukaj.