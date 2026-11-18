Pred petnajstimi leti se je Retro Lángos Budapest začel kot majhen bife v središču mesta, zdaj pa je zrasel v priljubljeno restavracijo v Budimpešti. Pomemben mejnik v zgodovini podjetja je bilo odprtje restavracije Bajcsy-Zsilinszky út leta 2020, ki je bilo zaradi pandemije koronavirusa uresničeno s številnimi kompromisi. Šest let pozneje pa je prišel čas, da se prvotne ideje uresničijo: lokal je bil oktobra prenovljen z dvojno velikim prostorom za goste, odprto kuhinjo in otroškim kotičkom. (x)

Zgodba Retro Lángos Budapest se je začela leta 2011, ko je Ádám Sóti odprl svoj prvi bife na postaji podzemne železnice Arany János utca. Od takrat se je lángos razvil iz sveta bifejev na plaži v odločilnega akterja v gastronomiji v središču mesta, podjetje pa se je razširilo z dvema restavracijama. Poleg tradicionalnih različic s sirom in kislo smetano ponujajo tudi brezglutenske, veganske, vegetarijanske in brezlaktozne alternative, ki ustrezajo različnim prehranskim potrebam.

Priljubljenost lokacije Bajcsy-Zsilinszky út dobro dokazuje dejstvo, da so med letoma 2023 in 2025 postregli več kot milijon gostov. Leta 2025 so odprli svojo drugo restavracijo na ulici Vécsey utca v bližini parlamenta, ki ponuja bolj tradicionalno restavracijsko izkušnjo v primerjavi s hitrejšo in bolj sproščeno restavracijo Bajcsy.

Prenovo bodo praznovali z vznemirljivim, brezplačnim otvoritvenim dogodkom v soboto, 7. novembra, od 13. do 21. ure, kjer bodo gostje deležni žive glasbe, DJ-ja, zabavnega programa in daril.