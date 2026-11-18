Dobra novica za tiste, ki radi začnejo dan počasi: v priljubljeni budimpeštanski pekarni lahko zdaj poleg kruha in peciva uživate tudi v slastnih jedeh za brunch.

Prenovljena enota Három Tarka Macska v ulici Pozsonyi út se je odprla konec oktobra in zdaj svoje goste pričakuje s prostornejšo notranjostjo. Tisti, ki imajo oko za podrobnosti, so morda opazili tudi, da je na mizah zdaj na voljo meni za brunch, ki seveda vsebuje vse zdrave, barvite jedi.

Poleg klasik, kot sta francoska omleta ali zračen rogljiček z marmelado in maslom, lahko najdete tudi dobrote, kot sta skleda humusa ali newyorška rolada, polnjena z avokadovo kremo, poširanim jajcem in rukolo.

Nove jedi so odličen način za dober začetek dneva, okusno šakšuko ali paradižnikovo juho pa lahko uživate tudi kot lahko kosilo.

Tisti, ki imajo radi sladko, bodo zagotovo navdušeni nad grškim jogurtom, postreženim s semeni, sadjem in javorjevim sirupom, medtem ko lahko tisti z alergijami na mlečne izdelke uživajo v pudingu iz manga in chia semen, narejenem s kokosovim mlekom.

Poleg poznih zajtrkov je vredno poskusiti tudi kavne specialitete tega kraja, saj posebne kave madžarske pražarne BLCKEST zdaj zagotavljajo kofeinski dvig. Če bi raje izbrali pijačo brez kofeina, povprašajte po vijoličnem ube latteju, katerega sestavine prihajajo neposredno s Filipinov.

Három Tarka Macska

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 41.