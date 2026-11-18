Da bi našli najnovejšo budimpeštansko gastronomsko senzacijo, se morate odpraviti vse do gozdnega parka Kiscelli. Po našem obisku lahko mirno rečemo, da se za to okusno izkušnjo splača zapustiti mestno središče: v najnovejši enoti VakVarjú se odlična hrana združuje z bližino narave. (x)

Zlahka se izgubimo v natančnih detajlih notranjosti. – Foto: Dobra slika vas

Osma podružnica VakVarjú, Vakvarjú Kiscelli, se je rodila v začetku oktobra. Kot lahko uganete, je restavracija našla dom na nenavadnem mestu, le streljaj od gozdnega parka Kiscelli, na veliko veselje prebivalcev Óbude.

Čeprav je lokacija res lahko tvegana – v zadnjih letih se je tukaj zamenjalo kar nekaj restavracij – je ena največjih prednosti kraja njegova lokacija zunaj mestnega vrveža. Gastropub je lahko odlična izbira, če si ob koncu tedna raje privoščite miren prigrizek v naravi, saj lahko obisk združite celo z lažjim izletom.

Vendar pa se VakVarjú Kiscelli želi od konkurence ločiti ne le s svojo lokacijo, temveč tudi s poudarkom na doživetju in gostih: zahvaljujoč profesionalnemu osebju, živi klavirski glasbi, ki zveni zvečer, in otroškemu kotičku, polnemu igrač, si ga preprosto ne moremo predstavljati kot najljubši kraj za najmlajšega piščanca.

Iz ptičjega peresa …

Preden se lotimo hrane, moramo izpostaviti prostor za goste VakVarjú Kiscellija, ki je bil zasnovan z neverjetno zavestjo. Zasnova je ohranila staro meščansko notranjost, a je ostala zvesta ptičji temi restavracije – res je, da so poleg vran na tapetah in svetilkah predstavljene tudi gozdne ptice in pavi.

Med čakanjem se je enostavno izgubiti v majhnih podrobnostih, subtilni namigi pa so očitni tudi v notranjosti in dekoraciji. Ogromno cvetje in barve, ki se igrajo z barvami narave, ta že tako čarobni kraj naredijo še bolj domač.

… restavracija o svoji kuhinji

Čeprav vzdušje kraja resnično veliko prispeva k restavracijski izkušnji, je odločilni dejavnik lahko le hrana. Zato smo temeljito preizkusili jedilnik, od juhe do sladice, da bi dobili popolno sliko o kuhinji, in moramo reči, da tudi tokrat nismo bili razočarani ne nad ponudbo ne nad kakovostjo.

Poleg tradicionalnih favoritov smo med juhami našli tudi pravo specialiteto: takoj smo vedeli, da moramo poskusiti kremno juho iz zelene jabolke in zelene! Naša intuicija se ni zmotila, saj kremno juho, ki se giblje med sladkimi in slanimi, zelenjavnimi in sadnimi okusi, dopolnjujejo hruške in praženi mandlji, ki tvorijo pravo okusno bombo za obrok.

Ljubitelji mesa bodo verjetno oboževali zrezek Rib Eye, narezan na trakove, kjer lahko seveda izberete, kako dobro želite, da je govedina pečena. Čeprav je porcija še vedno obilna, je priloga pečen krompir, pomešan s paradižnikom in kamembertom, pečen v rdečem železnem loncu, za katerega menimo, da bi lahko celo samostojno služil kot glavna jed.

Seveda so pri VakVarjú Kiscelli pomislili tudi na brezmesne jedi: kozji sir, pomešan s suhimi marelicami in zeleno solato, je dobra izbira za uživalce mlečnih izdelkov, tisti, ki si želijo nekaj drugačnega od zvezde preteklih let, pa lahko izberejo dimljeni jajčevec, ki se zaradi rdečih paradižnikov in paprik, zlatega tahinija in čičerike ter granatnega jabolka in sveže rukole ponaša s tisoč živahnimi barvami.

Slednji je bil naš najljubši, saj skoraj nikjer drugje nismo poskusili primerljive veganske jedi!

Čeprav za torto skoraj ni bilo prostora, preprosto nismo mogli reči ne, ko smo zagledali obroč iz slanega karamele in lešnikov. Sladica je postrežena s hruško in kančkom mete, ki prekinja prevlado karamele z malo sadnega svežega okusa.

In brezglutenski borovničev mousse iz temne čokolade ne priporočamo le posebnim gostom, saj vam nihče ne bi povedal o sladici, da je narejena brez sladkorja, glutena ali živalskih sestavin.

Ob koncu našega obiska je bilo jasno, da nas lahko ljubko gnezdo VakVarjú Kiscelli s svojimi domiselnimi jedmi in osebjem, osredotočenim na goste, vedno zvabi v sosesko gozdnega parka Óbuda – zato odkrijte najnovejšo budimpeštansko gastronomsko zvezdo!

VakVarjú Kiscelli

1037 Budimpešta, Mikoviny utca 2–4.