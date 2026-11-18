Kot mnogi vedo, je idealen začetek bistveni del dobrega dne. In čisto nove budimpeštanske kavarne bodo hladna jutra polepšale z odličnimi prigrizki za odžejanje, pecivom in prijaznostjo.

Keramikcafe

Keramikcafe v 8. okrožju je hkrati kavarna in ustvarjalni prostor, kjer skodelico kakovostne kave spremlja ustvarjalna sprostitev. Kadar koli med delovnim časom se lahko oglasite na srečanje s slikanjem keramike v kombinaciji s kavo. Bi želeli edinstveno strgalo za česen ali ingver, škatlico, držalo za začimbe, krožnik, skodelico ali držalo za prtičke? Izberite tisto, ki vam je všeč, prosite za svojo najljubšo kavo, morda osvežilno limonado, okusen rogljiček ali grižljaj piškotov in pustite domišljiji prosto pot!

1081 Budimpešta, Rökk Szilárd utca 3. | Facebook

Zajtrk in shramba Bubika

Če bi bil otok miru prostor za zajtrk, mislimo, da bi izgledal nekako tako kot nedavno odprta zajtrkovalnica in shramba Bubika. Notranjost, topel sprejem, dobra kava in slastne jedi ustvarjajo popolno vzdušje za preživljanje lagodnega jutra. Zajtrk je glavna značilnost lokala, a vredno se je ustaviti tudi med kosilom: goste pričakajo s kombinacijo juhe in slane pite, pult pa je poln neštetih domačih dobrot. Izkušnjo gostov dopolnjujejo domači okusi, jedi, postrežene s srcem in dušo na čudovitih porcelanastih krožnikih, ter vedno nasmejana postrežba.

1068 Budimpešta, Szondi utca 86.

Verjus

Virág in Zoé sta na podlagi svojih domačih in mednarodnih izkušenj v svetu fine kulinarike odprla svojo najnovejšo kavarno-slaščičarno na ulici Köztelek. Na jedilniku so nebeško pecivo, bananin kruh, browniji, pite in, kot nekateri pravijo, nepremagljiva sirova torta, ki jo spremlja kava Casino Mocca, pripravljena s kavnim aparatom La Marzocco. Tako kot okuse tudi vzdušje lokala določa harmonija: preprosto, prefinjeno pohištvo in prijetne barve zagotavljajo, da je pozornost osredotočena na bistvo, okusne prigrizke in kavo.

1092 Budimpešta, Köztelek utca 4/b

Kavarna Silver Cat

Na veselje ljubiteljev mačk je bila oktobra v prestolnici dodana še ena mačja kavarna. V elegantni kavarni na ulici Galamb utca obiskovalce, ki si želijo napolniti baterije, čakajo topli napitki, koktajli, vina, torte, sendviči, lahke glavne jedi, sezonske dobrote in štirinožni prijatelji, ki izkušnjo dvignejo na še višjo raven. Posebnost lokala je, da lahko kavo uživate v družbi prijaznih čistokrvnih tajskih, tigrastih, bengalskih in korniških rex mačk, ki imajo vse rade bližino ljudi.

1052 Budimpešta, Galamb utca 4.

Pekarna in kavarna Zanetta

V pekarni in kavarni Zanetta v 13. okrožju vam bodo jutra dopolnjevali kakovostna italijanska kava, dišeča pletenica, hrustljav divji kruh iz kislega testa, okusno pecivo in vrhunski sendviči. Prijazna kavarna, ki se nahaja na ulici Róbert Károly körút, je idealna destinacija, če si želite vzeti čas za kavo tudi med napornimi delovniki ali če želite kaj prigrizniti na poti v službo. Če si lahko privoščite nekoliko počasnejši začetek dneva, se ustavite na kavi in okusnem zajtrku ter si oglejte svežo ponudbo pekarne!

1134 Budimpešta, Róbert Károly körút 40.

Bagira

Z 10-letnimi izkušnjami s praženjem kave je ekipa Bagira Coffee odprla svojo kavarno na ulici Dob. Vsak dan v tednu lahko poskusite specialitete iz različnih pridelovalnih območij sveta, v visoki kakovosti, ki so je vajene. Vsakdo lahko izbere svojo najljubšo iz nenehno posodobljene, vznemirljive izbire, baristi pa poskrbijo, da je kava pripravljena točno po našem okusu. Njihovo kavo lahko kupite za domov ali pa se ustavite na sveže pecivo ali sendvič.

1072 Budimpešta, Dob utca 27.