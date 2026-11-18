Tudi v najbolj mračnih dneh se splača zapustiti toplino doma in se podati na poživljajočo gastronomsko pustolovščino! Za vas smo zbrali nekaj restavracij in kavarn, kjer ni sledu novembrske sivine in kjer lahko doživite povsem novo izkušnjo. (x)

Calavera Budapest

Zunaj je morda sivo, a v srcu Újpesta divja fiesta! Calavera Budapest se oddaljuje od monotonosti vsakdanjega življenja z živahnim svetom Mehike – in jedilnik je bil pred kratkim prenovljen. Poleg mehiških klasik se na jedilniku pojavlja tudi raznolikost latinskoameriške gastronomije: izbor tacosov je še vedno odlična izbira, a vredno je poskusiti tudi svež, hrustljav pico de gallo, toplo juho iz čilija in bananino chimichango. Kar zadeva pijačo, lahko izbirate med široko izbiro tekile in mezcala, različicami margarite, posebnimi koktajli in pijačami za skupno rabo za skupine, da ne omenjamo vroče čokolade. Kot da vse to še ni bilo dovolj, vam edinstveno mehiško vzdušje pričarajo tudi latinski ritmi in spektakularne poslikave!

1042 Budimpešta, Szent István tér 3.

Kalóz Burger

Ljubitelji burgerjev, pozor: ta november je 16. okrožje pravi kraj za vas! Tukaj je svoj dom našel Kalóz Burger, destinacija, ki jo morajo obiskati ljubitelji ulične hrane. Ni treba posebej poudarjati, da je življenje tukaj jeseni prav tako živahno – pripravljajo sočne, domače burgerje in jih postrežejo s hrustljavim pomfrijem in domačimi omakami. Ne glede na to, ali prisegate na klasično ali zmečkano različico, ste prišli na pravo mesto, saj ob sredah in četrtkih prirejajo dan zmečkanin, jedilnik pa je poln različnih kreacij burgerjev. Na primer, Captain’s Favorite ali ikonični Pirate Burger – slednji je narejen z dvojnim govejim polpetom. Ne smete pa zamuditi njihove najnovejše poslastice, Crispy Cheddar Smash, med 10. in 15. novembrom pa prirejajo tudi dneve gosi. Le izberite pametno!

1162 Budimpešta, Szlovák út 142.

Majorelle

Ko gre za živahna gastronomska doživetja, Majorelle ne sme manjkati na seznamu. S svojo čudovito notranjostjo in vznemirljivimi jedmi, namenjenimi deljenju, je že osvojila srca mnogih – z maroškim značajem in mediteranskimi okusi je ena najboljših restavracij v Budimpešti. Tukaj se lahko počutite, kot da se vržete v noč: redno se predvaja živa glasba, okolje je barvito, celotna izkušnja pa je prežeta z igrivostjo. Pri Majorelle verjamejo, da skupni obroki dajejo dušo večera, značilni koktajli pa to dopolnjujejo. Odlična izbira, če želite popestriti svoje novembrske večere, pa naj bo to s prijatelji ali ljubljeno osebo. Ni naključje, da je vključena v MICHELINOV vodnik 2025!

1054 Budimpešta, Hold utca 23.

Trattoria Alessio

Alessio že skoraj dve desetletji vabi gurmane v Budim z najboljšo italijansko kuhinjo. Ker je trattorija, je brusketa obvezna na jedilniku, torteloni pa so vključeni tudi v piščančjo juho. Njihove domače testenine so prave specialitete: paccheri, strozzapreti, cappellacci, seveda pa pripravljajo tudi znane priljubljene jedi, kot so špageti in njoki. Odlikujejo se tudi v ribjih jedeh, seveda pa lahko naročite tudi pico – le pustite prostor za sladico! Kar se tiče vzdušja, so novembrski dnevi še posebej dobri: že tako domače vzdušje dopolnjujejo tople luči.

1026 Budimpešta, Pasaréti út 55.

Kavarna Antigonè

Posebne kave, okusne sladice in starinski detajli – kaj drugega bi lahko bil recept za popolno novembrsko popoldne? Čeprav je svoja vrata odprla šele letos, mnogi omenjajo kavarno Antigonè kot eno najbolj priljubljenih kavarn na Teréz körút, jesen pa je zanjo popoln čas – je prijeten kraj, a hkrati začinjen z nekaj brezčasne elegance. Med pecivom boste zagotovo našli popolno spremljavo k kavi, na voljo pa je tudi brunch. Tukaj je vse, da boste ostali dolgo časa!

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 41/B