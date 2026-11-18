Čeprav živa glasba počasi izginja iz restavracij, na srečo ponekod še vedno slišite zvok glasbe. Tukaj je 5 nenavadnih restavracij in kavarn v Budimpešti, kjer lahko uživate v dobrotah ob spremljavi žive glasbe! (x)

Restavracija Gundel

Večerja z živo glasbo v mestnem parku – kje drugje kot v Gundelu! Tukaj živa glasba ni občasen program: igra se vsak dan in je pomemben del restavracijske izkušnje. Repertoar glasbenikov vključuje tako mednarodne uspešnice kot znane madžarske klasike, glasbeniki pa celo izpolnjujejo želje posameznih gostov. Vse to se popolnoma ujema s tradicijo več kot 130 let stare restavracije: medtem ko je živa glasba okus budimpeštanske klasične kulture gostoljubnosti, vam 11 nacionalnih jedi, izbranih iz legendarne dediščine receptov Gundel, ponudi okus madžarske gastronomije. Tudi sezonske jedi so vredne poskusa!

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 4.

Jazz klub Opus

Jazz kluba Opus verjetno ni treba posebej predstavljati nobenemu ljubitelju jazza, saj si je od odprtja leta 2013 zasluženo mesto med najkakovostnejšimi prizorišči za glasbo v živo v prestolnici. Gastronomsko in koncertno prizorišče, ki se nahaja v stavbi Glasbenega centra Budimpešte, vas vsak teden v središču Ferencvárosa pričakuje z najbolj vznemirljivimi izvajalci evropske in madžarske jazz scene ter najbolj okusnimi jedmi in pijačami iz restavracije, specializirane za mednarodno kuhinjo. Morda ni presenetljivo, da se večeri zelo hitro zapolnijo, zato če najdete koncert, ki vam ustreza, ne odlašajte z nakupom vstopnic!

1093 Budimpešta, Mátyás utca 8.

Kavarna Hadik in bar Szatyor

Vsako nedeljo ikonična kavarna na ulici Bartók Béla ut, kavarna Hadik in bar Szatyor poleg nje, zaključita teden z živo klavirsko glasbo. Nekdanje priljubljeno mesto Frigyesa Karinthyja, Dezsőa Kosztolányija in Zsigmonda Móricza vas še vedno čaka z živahnim kulturnim življenjem in seveda odličnimi jedmi na Gárdonyijevem trgu. Vredno je poskusiti jedilnik z jesenskimi okusi, če pa želite izbrati prilogo k obroku, naročite literarne koktajle, ki jih navdihujejo Sándor Weöres, Mihály Babits ali Endre Ady!

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 36.

Jedermann

V vrvežu vedno živahne ulice Ráday najdete eno najbolj vznemirljivih prizorišč z živo glasbo v prestolnici, Jedermann. Naj bo to jazz, klavir ali pop glasba, ljubitelji vseh žanrov bodo tukaj našli pravi večer zase. Vendar pa Jedermann ne obožujemo le zaradi vrhunskega vzdušja, temveč tudi zaradi raznolike gastronomske ponudbe: na jedilniku so lahki sendviči, solate in pivski rolki, pa tudi krepke juhe in glavne jedi, poleg vrhunskih pijač. Najboljše pri vsem tem je, da vam vse to postrežemo po zelo ugodni ceni!

1092 Budimpešta, Ráday utca 58.

Restavracija Porcellino Grasso

Če želite med tednom večerjati ob glasbi v živo, se splača obiskati II. okrožje, restavracijo Porcellino Grasso, kjer vsak torek vzdušje popestri igranje kitare, vsaka dva tedna pa se doda še petje. Koncert vedno poteka med 18.30 in 21.30 v tradicionalni italijanski restavraciji, kar le še poveča pristen občutek sladkega življenja. Za glasbo v živo ni doplačila, zato si lahko privoščite okusne prigrizke ob spremljavi čudovitih melodij.

1024 Budimpešta, Ady Endre utca 19.