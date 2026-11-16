Iščete nove okuse, edinstvene prostore in sveža doživetja? Naj bo naš novembrski nasvet vaš glavni kompas, kjer lahko najdete najnovejše restavracije v Budimpešti, ki jih morate poskusiti.

Sisters by Gettó Gulyás

Sisters by Gettó Gulyás prinaša najboljše iz madžarske kuhinje v srce Budimpešte, na ulico Wesselényi v 7. okrožju. Med drugim lahko uživate tudi v golaževi juhi, piščančjem paprikašu, goveji enolončnici in polnjenem zelju, vse pripravljeno z desetletnimi izkušnjami, strokovnim znanjem in ljubeznijo Gettó Gulyása. Sisters predstavlja isto iskreno, tradicionalno kuhinjo v bolj neformalni obliki. Tukaj ni treba rezervirati mize: ustavite se na hitro kosilo, večerjo, sveže pripravljeno, obilno madžarsko jed ali naročite svoje najljubše za s seboj, kadar koli se vam zahoče nekaj res okusnega. Ker dobra madžarska kuhinja ni vezana na priložnost in dober golaž ne čaka na bel prt.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 13.

VakVarjú Kiscelli

Óbudino gastronomsko gnezdo se je obogatilo z novim piščancem: osmi član mreže VakVarjú je široko razprl svoja krila ob vznožju gozdnega parka Kiscelli! V kulinaričnem zatočišču, obdanem z zelenjem, se mirno meščansko okolje sreča z boemskimi, naravnimi detajli in domačimi okusi. Poleg čistih jedi “várjú” ima na jedilniku pomembno vlogo tudi trajnost: zakladi domačih malih proizvajalcev so dobrodošli na vsakem krožniku kuharske ponudbe! Ob vikendih goste čaka otroški kotiček, zvečer pa glasba v živo s klavirjem.

1037 Budimpešta, Mikoviny utca 2-4.

Keramikcafe

Si želite nekaj ustvarjalnega časa zase v središču mesta? Novo odprta Keramikcafe je kavarna in ustvarjalni prostor v enem, kamor se lahko spontano oglasite brez rezervacije. Poleg 170 naravnih keramičnih oblik in 110 barvnih odtenkov so na voljo tudi odlična gastronomska doživetja: med dvema potezama čopiča lahko srkate matcha latte ali flat white, lahko pa nazdravite tudi s pivi in špricerji MONYO. Če ste lačni, vam bodo sveže narezani panini s svinjino, hrustljava pica, slani in sladki prigrizki ter domač bananin kruh zagotovili brezmejno doživetje!

1085 Budimpešta, Rökk Szilárd utca 3.

Cova Budimpešta

Cova, milanska 200-letna kavarna, je našla dom med veličastnimi zidovi palače Matilda, na mestu nekdanje kavarne Belvárosi. Bogata notranjost v secesijskem slogu s temno modrimi žametnimi naslanjači, dvema razkošnima terasama in pristnimi italijanskimi okusi vas vabi k malo sladkega življenja, ne glede na čas dneva. Temno pražena kava, lahki panettoni, antipasti, aperitivi, rižote in ročno izdelane testenine vas bodo od sedmih zjutraj do enajstih zvečer popeljale v severno Italijo!

1056 Budimpešta, Váci utca 36.

Clemenza Pasta Bar

Rustikalno, sproščeno vzdušje, lokalno gnetene testenine in znana italijanska neposrednost Pizza Manufaktúre: Clemenza Pasta Bar se je odprl na mestu kultne picerije na ulici Erkel! Kuhinja začne s pripravo durum testenin zgodaj zjutraj, rezultat pa se nato uteleši v klasičnih jedeh, kot so rimska carbonara, pomodoro, špageti z mesnimi kroglicami ali goveji tagliatelle. Kar zadeva pijačo, italijanska piva, bela in rdeča vina ter pikantni koktajli dopolnjujejo gastronomsko pustolovščino.

1092 Budimpešta, Erkel utca 4.

Illés Kamra

Če imate radi gos, so za vas pripravljene obrtniške specialitete Illés Kamre! Mladi lastnik, Gábor Illés, to vsestransko sestavino povzdigne na njeno pravo mesto na podlagi družinskih receptov in s pomočjo zanesljivih domačih partnerjev: v gorski poslastici lahko pričakujete priljubljene jedi, pripravljene s srcem in dušo, kot so gosja pašteta z marmelado iz rdeče čebule, šibana, starana šunka, pikantna klobasa ali vinska kislina, zmešana po navodilih vaših starih staršev, okusite pa lahko tudi božanske sendviče in okusne kave!

1126 Budimpešta, Királyhágó tér 2.

Fire & Bird

Žari že gorejo ob Nyugati Pályaudvarju: pristna afro-portugalska izkušnja peri-peri je končno prispela na Madžarsko! Skrivnost Fire & Bird se skriva v skrivni marinadi, začinjeni z afriškim čilijem, in tehniki odprtega ognja, ki piščancu daje hrustljavo, dimljeno skorjo na zunanji strani, v notranjosti pa ostane sočen. K mesu lahko naročite tudi peri-peri riž, pečeno koruzo in domače omake, ognjeno pojedino pa lahko zaključite z najljubšo portugalsko sladico, kremastim pastel de nata.

1132 Budimpešta, Váci út 6.

HUBA by Babka

Ekipa Babka Budapest iz Újlipótvárosa, znana po svojih pisanih mezejih in neustavljivih pletenicah, se je podala na novo ozemlje: prireditveni prostor HUBA by Babka je odprl svoja vrata na naslovu Victor Hugo utca 35! Navdihujoč prostor čaka zainteresirane s kuharsko šolo, gastronomskim knjižnim klubom in vznemirljivimi gastronomskimi dogodki, na delavnicah v majhnih skupinah pa se lahko med drugim naučimo madžarskih tradicij, kot sta priprava testenin z mastjo ali kuhanje pikic!

1132 Budimpešta, Victor Hugo utca 35.