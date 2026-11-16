V začetku novembra se bo splačalo znova odpraviti v budimpeštansko vinsko okrožje, saj tokrat zainteresirane čakajo odlični programi, degustacije, obrtniški sejem in skrivnosti iz zakulisja.

Če se sprašujete, kam bi se na hladen novembrski dan rešili vsakdanjega vrveža, ste na pravem mestu: 7. novembra bo ogled kleti Budafok znova odprl svoja vrata in obiskovalci se bodo lahko do vratu potopili v čarobni, podzemni svet budimpeštanskega vinskega okrožja.

Kot vrhunec dneva ljubitelje vina pričaka vinska hiša Katona z divjo zabavo ob 30. rojstnem dnevu, poleg tega pa bodo obiskovalce v okrožje privabili tudi številni vznemirljivi programi, gastronomska doživetja in kulturne dobrote.

Vinarija Katona praznuje 30 let

Vinarija Katona, ki praznuje svojo trideseto obletnico, pripravlja veliko rojstnodnevno zabavo na ulici Borkő od popoldneva do noči, med 16. in polnočjo. Tukaj bo vse: izbor najboljših vin zadnjih treh desetletij, gurmanski prigrizki, rojstnodnevna torta, skupni nazdrav s prvim lastnim šampanjcem vinarije, za vzdušje pa bo ves dan skrbel DJ. Izberite med osnovnimi, premium ali celo all-in paketi in skupaj praznujte naslednjih trideset let!

Šampanjaška doživetja in gastronomske dogodivščine

Budafok je tudi domovina šampanjca, zato zainteresirani tudi na ta dan ne bodo ostali brez mehurčkov:

V vinarni Sauska se bo začel poseben sprehod po kletih, kjer bodo poleg nagrajenih in tradicionalnih šampanjcev lahko zainteresirani okusili tudi sveže, mednarodne uspehe svetovnega prvenstva v šampanjcu v Londonu. Obiskovalni center Törley obiskovalce pričaka z martinovim vzdušjem, raziskovanjem 140 let starega zgodovinskega kletarskega sistema in ekskluzivno izbiro šampanjca.

V vinarni Szeleshát bodo poleg klasičnih novih vin na mizi tudi novosti letnika 2026 in na novo predstavljeni letniki bolj zrelih vin.

V Skupnostni kleti pa se značilna vina szekszárdskih gričev srečajo z eksotičnimi aromami oddaljenih regij v nenavadni izkušnji degustacije vina in ruma. Za ljubitelje vina ostaja nepogrešljiv program usposabljanja Gergelyja Bitaija BORR.

Kultura, literatura in jesensko razpoloženje

Poleg globin kleti se bo življenje vrtelo tudi na površju:

V Hágijevi hiši (nekdanji pivnici Haggenmacher) bo celodnevni obrtni sejem Pipitang Piac, ob 17. uri pa bo predstavitev knjige budafokške kriminalke Primer modrocvetnih ležalnikov, zvečer pa se bo dan zaključil s prigrizki iz gosi in race.

V kleti bo za vzdušje poskrbel jesenski hlad, ohlajeni vinski koktajli in fantastično, ustvarjalno tekmovanje Quiz@, kjer bodo skupine prijateljev lahko preizkusile svoje znanje.

Tisti, ki jih zanima umetnost, bodo obiskali ulico Sörház utca, radovedneži pa se bodo v Kultikum Rendezőház srečali s svetlobnimi predmeti, interaktivnimi vodenimi ogledi in vznemirljivo ustvarjalno delavnico.

Vinarna Seybold-Garab bo soboto zaključila z glasbeno večerjo z gosjo, Taverna Borászat bo imela degustacijo italijanskega rizlinga, Tangazdaság bo imel sprehod po kletih, Bambino Pizza pa bo imela francosko-italijanski fuzijski večer.

Preživite nepozaben dan v Budafoku ta november, saj vas čaka nešteto programov in prizorišč! Podrobne programe najdete s klikom tukaj na strani Bornegyed in na Facebook strani Budafok Cellar Tour na tej povezavi.