Ni lahko slediti, katero pecivo je trenutno v središču pozornosti, a obstaja eno, katerega priljubljenost je neomajna že desetletja. Kaj drugega bi lahko bilo kot rogljiček, nekronani kralj kategorije masleno-luskastih slaščic? Na srečo je v Budimpešti veliko pekarn, ki to pecivo izdelujejo odlično: tukaj je 5 lokalov s rogljički s klasičnimi in nekonvencionalnimi okusi!

VANILLA

Pri VANILLI trdno verjamejo, da je pravo merilo dobre pekarne nič drugega kot rogljiček. Zato neutrudno delajo, da bi izpopolnili klasiko dan za dnem: njihovi rogljički imajo zlato rjavo zunanjo plast, ki je hrustljava, notranjost pa je zračna in se zaradi obilice masla skoraj topijo v ustih. Poleg navadne različice – pri kateri lahko naročite tudi domačo marmelado in maslo – so del stalne ponudbe tudi pistacije, polnjene z domačo pistacijevo kremo, crème brûlée v karamelnem plašču, Bostock, polnjen z mandljevo kremo in marmelado iz trpkih jagod, ter rogljiček z vanilijevo kremo in jagodno marmelado, vendar se glede na sezono vedno pojavi nova različica. Najdete jih na treh lokacijah v mestu!

1085 Budimpešta, József körút 30-32. | 1025 Budimpešta, Törökvész út 93/A (Pozdravljeni, Buda) | 1051 Budimpešta, Sas utca 2.

Freyja

Če živite in umirate za pecivo, vam bo ime Freyja verjetno znano: že osem let so na gastronomskem zemljevidu Erzsébetvárosa, januarja pa so jih dodali tudi v Ferencváros. Umetnost peke izvajajo po skandinavski šoli in že od samega začetka so izdelavo rogljičkov dvignili na novo raven. Njihova ikonična pistacija je pravi koncept v prestolnici in redno ustvarjajo nekaj novega, odvisno od sezone. Pri kakovosti ne sklepajo kompromisov: delajo s premium sestavinami, ki so bile pridelane etično, duša rogljička, maslo, pa prihaja naravnost iz Normandije v Freyjo. Ni čudno, da so si skozi leta pridobili toliko rednih strank!

1074 Budimpešta, Szövetség utca 10-12. | 1093 Budimpešta, Csarnok tér

Tradi

V Újlipótvárosu je veliko odličnih lokalov s rogljički, med katerimi zdaj priporočamo lokalno priljubljeno, Tradi. Ker je francoska pekarna, so na njihovem pultu vedno rogljički, našli pa boste tako specialitete kot klasike. Barviti rogljiček je skoraj postal njihov zaščitni znak, a tudi »krocka« je stalni gost v Tradiju – in najboljše pri vsem tem je, da lahko te dobrote dobite po ugodni ceni. Ne glede na to, katero izberete, obstaja velika verjetnost, da ji boste peli ode!

1136 Budimpešta, Tátra utca 52.

Ide Süss Manufaktúra

V 2. okrožju boste težko našli bolj prijetno pekarno kot Ide Süss Manufaktúra, prijazna postrežba pa gre roko v roki z odlično izbiro. Prava mala škatla z dragulji, kjer je vsak izdelek narejen s srcem in dušo, s kislim testom, z uporabo sestavin majhnega obsega, kadar koli je to mogoče. Ko gre za rogljičke, je priljubljen tudi rogljiček s pistacijami, občasno pa pripravijo tudi kreacije, kot je cruffin, rogljiček v obliki kolačka – seveda pa ne morete zgrešiti z navadnim maslenim rogljičkom, še posebej, če naročite še skodelico posebne kave.

1027 Budimpešta, Medve utca 20.

Kisperec Kézműves Sütöde

Pravi raj za rogljičke čaka vegane na Bakáts tér, v Kisperec Kézműves Sütöde. Nekateri rogljički so narejeni brez živalskih sestavin, kot sendviči, in so ponujeni s fermentiranimi namazi gostom, ki sledijo rastlinski prehrani – ali so preprosto radovedni. Seveda boste našli, kar iščete, tudi če vam rastlinska osnova ni pomembna: njihove lokalno pridelane dobrote bodo navdušile vse!

1092 Budimpešta, Bakáts tér 2.