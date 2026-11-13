10 brezplačnih razstav v Budimpešti za hladne, deževne novembrske dni

Nič ni boljšega kot doživeti odmerek kulture v hladnih, deževnih novembrskih večerih – razen morda, če lahko vse to storite brezplačno! Za vas smo zbrali deset popolnoma brezplačnih razstav v Budimpešti, kjer je kultura zagotovljena za vaš proračun.

Macskafogó40 // Pannonia Studio (ves mesec)

Pred štiridesetimi leti je bil premierno prikazan film Macskafogó, njegovi nepozabni liki, šale in glasba pa od takrat povezujejo generacije. Ob obletnici so v stavbi nekdanjega filmskega studia Pannónia odprli brezplačno interaktivno razstavo, kjer si lahko oboževalci podrobneje ogledajo zakulisje Grabowskega in pustolovsko zgodbo mačjega sindikata. Razstava predstavlja originalne, ročno poslikane celuloidne filme, risbe likov, filmske relikvije in predmete iz tistega obdobja, ogledamo pa si lahko tudi nekdanjo pisalno mizo Béle Ternovszkyja in rekonstruiran del pisarne gospoda Teufela.

Nenadoma je postala jesen … – Razstava Zoltána Jáklija // Galerija Barabás Villa (od 3. novembra 2026)

Galerija Barabás Villa vas v novembru pričakuje s pravo jesensko razstavo: razstava Zoltána Jáklija vam prinaša menjavo narave in letnih časov, pa tudi melanholijo, mir in premišljevanje, ki jo pogosto spremljajo. Odlična priložnost, če bi malo upočasnili!

Entropija je neprijazna količina – razstava Sabrine Komár // Pikszis (3.–28. november 2026)

Samostojno razstavo Sabrine Komár v Pikszisu lahko obiščete skoraj ves mesec. Nekonvencionalna serija »Entropija je sovražna količina« je nekakšen notranji odtis, ki razkriva izmuzljive spremembe in razpad Jaza. Razstava, ki je hkrati osebna in otipljiva za vsakogar, je prava poslastica za tiste, ki bi radi v hladne novembrske dni pretihotapili sodobno umetnost.

O odpuščanju – skupinska razstava v galeriji Space (od 4. novembra 2026)

Skupinska razstava O odpuščanju v galeriji Space preučuje osebne in ustvarjalne izkušnje odpuščanja skozi dela štirinajstih sodobnih umetnikov. Razstava raziskuje vprašanja spomina, izgube, človeških odnosov in novega začetka, hkrati pa predstavlja odpuščanje kot počasen, pogosto protisloven proces. Dela, ki izvirajo iz osebnih spominov, predmetov in ustvarjalnih gest, zaznavajo napetost med navezanostjo in nadaljevanjem, pa tudi nove možnosti, ki so neločljivo povezane s pomanjkanjem. Razstava vabi obiskovalce, da ponovno premislijo o lastnih izkušnjah, o tem, česa se oklepajo, kaj so pripravljeni odpustiti in za kaj bi radi naredili prostor v svojem življenju.

Luna, strela, laser – razstava Józsefa Szurcsika // Galerija Godot (od 4. novembra 2026)

Na najnovejši razstavi Józsefa Szurcsika bodo javnosti predstavljene umetnikove slike, geometrijske in nadrealistične kompozicije ter dela z začetka njegove kariere, ki so bila 40 let skrita – in še nikoli prej niso bila razstavljena. Na razstavi se lahko srečate tudi s figurami panoptikona, ki spreminja režime, narisanimi z neusmiljeno ironijo, ki jih bodo spremljala njegova sveže nastala dela.

Vojna svetov – razstava Péterja Lichterja // Studio mladih umetnikov (6.–20. november 2026)

Po Orsonu Wellesu Péter Lichter svobodno obdeluje svojo večkanalno video instalacijo in pretresljiva kolažna dela, ki predstavljajo postresnico, umetno inteligenco, stopnjevanje globalnih konfliktov in polikrizo. To bo zagotovo trajna izkušnja!

Szamijev dnevnik – Zimska čudežna dežela // Piston (14. november – 2. december 2026)

Szami v svojih portretih, fotografijah predmetov in slikah iz življenja ujame znane, a hkrati osupljive prizore, nenavadne, včasih absurdne trenutke vsakdanjega življenja, pa naj bo to magnet za hladilnik z motivom Device Marije za 1100 forintov ali Božiček, ki strmi v izložbo trgovine s erotičnimi izdelki. Fotografije, razstavljene v Dugattyúsu, vas nasmejijo in vas nasmejijo, ko pomislite, kako hitro se spreminja svet okoli nas. V skladu s to temo bo na otvoritvi 14. novembra za tiste, ki bodo prišli v božičnih puloverjih, pripravljeno majhno darilo. Po otvoritvenem govoru bosta za DJ-pultom Kamilla Nemeskéri in prebivalec Dugattyúsa Falcao.

Uporniški opus v Kádárjevi dobi – razstava Judit Ádám // Galerija Bodó (do 21. novembra 2026)

Razstava slik Judit Ádám, ki so bile v svojem času nezasluženo zapostavljene, je zdaj odprta v galeriji Bodó. Brezplačno razstavo si lahko ogledajo vsi, ki jih zanima nefigurativna, abstraktna umetnost šestdesetih let prejšnjega stoletja, v času odprtja prizorišča.

Moj plavajoči arhiv – razstava Marosi Panni // Resident Art (do 21. novembra 2026)

Ta mesec si lahko še vedno ogledate najnovejšo razstavo galerije Resident Art o Bartók Béla úti. Spomini in ideje iz otroštva igrajo pomembno vlogo v delih Marosi Panni, zato so hkrati prostor namenjene zgodbam, ki jih pripoveduje njen dedek, fantazijam, ki jih te spodbujajo, in resničnim spominom, ki jih obuja kičast oblikovalski svet vsakdanjega življenja, vizualnim igram in groteskni mistiki.

Mostovi Donave – razstava Gyukics Péter // Eötvös10 (do 22. novembra 2026)

BuEötvös10 ponuja oboževalcem skupine Dapest brezplačno fotografsko razstavo, ki je ne smete zamuditi. Fotografije Péterja Gyukinsa iz 9 držav si lahko ogledate po predhodni prijavi, do 22. novembra. E-poštni naslov najdete na dogodku na Facebooku.