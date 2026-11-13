Praznujte martinovo ob Blatnem jezeru z gosjimi jetri in mladimi vini

Jesensko obarvane trte, panoramski razgled na Blatno jezero, nebeške gosje jedi in vrhunska vina: posestvo Casa Christa bo dva vikenda v novembru gostilo praznovanje martinovega. Med 6. in 8. novembrom ter 13. in 15. novembrom bodo gostje deležni posebnega sezonskega menija in novih vin, ki bodo tradicionalne okuse popestrila s pridihom gastronomske ustvarjalnosti.

Že sam štirihodni praznični meni je vreden obiska Blatnega jezera: slastna pojedina se začne s foie gras, govejim jezikom in vloženimi zelenimi jagodami, sledi pa juha iz gosjih prsi z vloženimi jajci in ingverjem. Glavna jed bo svinjska enolončnica, drobljiva gosja krača, zelje in hren, jed pa bo okronana s temno čokolado, češnjami in kakavom.

Zvečer 14. novembra se bo praznovanju pridružila tudi Borsos Kitty, someljejka obiskovalnega centra Balaton Wines, ki bo gastronomsko izkušnjo dopolnila s svojimi osebnimi vinskim priporočili.