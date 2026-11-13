6 briljantnih ponudb in doživetij za dan svetega Martina v Budimpešti in okolici leta 2026

Dan svetega Martina se bliža, restavracije v Budimpešti in okolici pa se pripravljajo na gastronomski festival gosi s senzacionalnimi kulinaričnimi ponudbami in super programi. Poskusite vse (gosi) po vrsti!

Gosja pojedina za dan svetega Martina v SIMALIBA Belvárosi Csárda (6.–15. november 2026)

Če obstaja kje, kjer se resnično zna pogostiti na dan svetega Martina, je to SIMALIBA Belvárosi Csárda! Restavracija, ki se nahaja le nekaj korakov od ulice Váci, se skozi vse leto osredotoča na gosje specialitete, novembra pa pripravijo še večjo pojedino. Poleg gosje juhe z macovimi cmoki in Anyujeve kreme iz ocvrtih gosjih jeter praznični meni vključuje specialitete, kot so polnjen gosji vrat, gosje prsi iz Brassoja in pečena soljena gos. Seveda sta obvezna tudi hrustljava gosja krača in gosja krača! Jedi spremljajo izbrana madžarska vina in pristno vzdušje podeželske gostilne.

1052 Budimpešta, Piarista utca 6.

Gosi tek na posestvu Rókusfalvy (7. november 2026)

Aglomeracija prestolnice se na dan svetega Martina pripravlja tudi z odličnimi tematskimi programi: na primer, posestvo Rókusfalvy v Etyeku vas pričakuje z veselim gosinim dnevom. 7. novembra je vsa družina vabljena na gosi tek, popoldne pa se program nadaljuje z vznemirljivim ogledom kleti, vodeno degustacijo vin s štirimi hodi in retro glasbo. Vendar pa se bo splačalo obiskati tudi druge kleti v vinski regiji, saj med serijo dogodkov Libadalom številne restavracije v Újhegyju in Öreghegyju ponujajo vznemirljiva gastronomska doživetja.

Martinovi okusi na vrtu Andrássy (9.–12. november 2026)

Novembra so v vrtu Andrássy v središču pozornosti martinove tradicije in gosi! Restavracija hotela Mamaison Andrássy Budapest bo od 9. do 12. novembra stregla trihodni praznični meni. Predjed so prekajene gosje prsi z marmelado iz šipka in mini krofi z gosjo kremo, glavna jed je konfitirana račja krača z bučnimi njoki in pirejem iz vijoličnega zelja, sladica pa je kostanjeva gosja krača s pikantnim češnjevim ragujem. Trihodni meni stane 10.500 forintov, z vinom pa ga je mogoče poskusiti za 18.000 forintov. Praznujte jesenske okuse skupaj v srcu Budimpešte!

1062 Budimpešta, Andrássy út 111.

Gos, vino in jesenski okusi v ARAZ-u (9.–15. november 2026)

Od 9. do 15. novembra bo restavracija ARAZ v zgodovinskih zidovih hotela Continental Budapest za martinovo stregla gosje jedi. Klasiko postrežemo v sodobni preobleki: poskusite ingverjevo gosjo juho z macovimi cmoki, hrustljavo gosjo kračo z bučnim štrudljem in zeljem iz sliv in marcipana ali pa polnjeno gosjo vratno klobaso! Trihodni meni z juho, gosjo kračo in gosjo kračo ARAZ brez sladkorja ter 1,5 dl mladega vina ponuja popolno praznično doživetje. Cena celotnega menija je 12.000 forintov brez stroškov strežbe. Gostje restavracije lahko v času konzumacije brezplačno parkirajo v podzemni garaži na ulici Nyár utca.

1074 Budimpešta, Dohány utca 42-44.

Martinova kulinarična doživetja v restavraciji Nádas (11.–15. november 2026)

Restavracija hotela Nádas Tó Park v Vasadu med 11. in 15. novembrom čaka gurmane s fantastičnim gosjim menijem. Štirihodni meni za Martinov dan se začne z judovskimi jajci s foie gras, toastom in svežimi figami, nato pa lahko izbirate med gosjo juho s kroglicami iz mace in zelenjavo ter kostanjevo kremno juho. Kot glavna jed ponujajo rožnate gosje prsi v spremstvu citrusov, ingverjevega mladega korenja in kostanjevega pire krompirja ter slani gosji vrat v kombinaciji s kuhanim jajcem, prekajeno gosjo nogo in slivovim polnjenim krompirjem, kar ponuja nepozabna kulinarična doživetja. Jedilnik zaključujejo škofovski kruh in flódni.

2211 Vasad, Monori út 100.

Gosja juha v smučarskem domu Normafa (11.–15. november 2026)

Ob martinovem bo smučarski dom Normafa stregel tudi gosje jedi. Med 11. in 15. novembrom vam bodo postregli z gosjo enolončnico s svilnato masleno omako, klasično gosjo juho, prekajeno gosjo enolončnico in stroganovom iz gosjih prsi ter kostanjevo peno. Cena celotnega menija je 15.500 forintov brez strežbe, če pa za glavno jed naročite samo juho ali predjed, boste gastronomsko pustolovščino prejeli za 12.500 forintov. Če želite popolno okusno izkušnjo, si k obrokom obvezno privoščite kozarec vrhunskega vina!

1121 Budimpešta, Eötvös utca 59.