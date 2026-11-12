Kultura za otroke: 5 čarobnih programov v Budimpešti za mlade in stare

Z nastopom hladnejših dni postajajo družinski programi vse bolj mamljivi, na srečo pa Budimpešta ponuja tudi nešteto vznemirljivih kulturnih doživetij. Zbrali smo odlične programe v zaprtih prostorih, kjer se lahko malčki na igriv način seznanijo s svetom umetnosti, glasbe in kulture. (x)

Na krilih pravljic v Narodnem gledališču (november in december)

Družine v Narodnem gledališču čakajo dogodivščine Jancsija Koruznika in svet ciganskih ljudskih pravljic. Junak Jánosa Petőfija otroke vabi na potovanje poguma, zvestobe in ljubezni, in to petkrat v novembru. Predstava Madžarske hiše ljudskih pravljic “Nekje smo bili ptice” prepleta zgodbo iz treh ciganskih ljudskih pravljic o potovanju, iskanju doma ter veselju do pesmi in glasbe. Selitev ljudstva oživi skozi usodo ene osebe. Predstava bo na sporedu enkrat novembra in dvakrat decembra. Dve srečanji z močjo pravljic, skupna gledališka izkušnja za mlade in stare.

Gos v hiši // Spominska hiša in zbirka Mikse Rótha (14. november 2026)

Spominska hiša in zbirka Mikse Rótha vabi otroke, stare od 5 do 12 let, in njihove spremljevalce z veselim družinskim programom za dan svetega Martina, kjer lahko z glasbenim koncertom, igrivimi nalogami in vznemirljivimi zgodbami odkrijejo novembrske ljudske običaje, gosje tradicije in skrivnosti zadnjega velikega veselja pred zimo. Udeleženci lahko skozi dela Mikse Rótha pogledajo tudi v svet umetnosti, nato pa na ustvarjalni delavnici ustvarijo svojo lastno kreacijo. Družinsko dopoldne je brezplačno, vendar je potrebna predhodna prijava.

V iskanju Medvedka Puja // Gledališče Kolibri (21. november 2026)

V gledališču Kolibri se zgodba o Medvedku Puju nadaljuje tudi po padcu zavese! Po predstavi »Winnie the Pooh ali kaj se bo zgodilo s stomesečnim pagonom?« lahko otroci sami postanejo raziskovalci: med Potepanjem po stomesečnem pagonu lahko raziskujejo čarobno pokrajino, spoznajo svoje najljubše junake in skozi igrive naloge doživijo veselje do skupne pustolovščine, s čimer domišljijo, radovednost in prijateljstvo spremenijo v oprijemljivo izkušnjo. Naslednje potepanje čaka družine 21. novembra, po vikend predstavah.

Opera Operacija // Salon Danubia (29. november 2026)

Kaj se zgodi, če lahko občinstvo odloča o usodi glavnega junaka opere? V posebni, interaktivni glasbeni predstavi oživijo največje operne uspešnice, glede na domišljijo občinstva. Ali naj bo glavni junak zaljubljen ali naj nam raje izstreli arijo maščevanja? Ali naj se glavni tenorist odloči za majhno blondinko ali visoko rjavolasko? Ali naj bo to noč v puščavi ali sončni vzhod na jadrnici? Na koncu programa lahko celo skupaj napišete arijo.

Palača Cifra // Müpa (vsako nedeljo)

Palača umetnosti ob nedeljah postane pravi otroški raj, saj bo Palača Cifra letos ponovno odprta, tako da bodo otroci od 0 do 12 let lahko svoj vikend obogatili z ustvarjalnimi in aktivnimi programi z glasbo skupaj s svojimi družinami. Glasbene, plesne in pravljične predstave na odru, glasbene in ustvarjalne delavnice, organizirane v drugih prostorih vhodne dvorane, programi za krepitev spretnosti in igre so povezani s temo tedna in drugimi predstavami v Müpi.