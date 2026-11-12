Brezplačni mini koncerti napolnijo priljubljene budimpeštanske restavracije z glasbo 10 let Noči glasbe!

Letos mineva deseta obletnica Noči glasbe, ko umetniki Budimpeštanskega festivalskega orkestra napolnijo najbolj vznemirljive restavracije in kulturne prostore prestolnice z glasbo v živo.

Brezplačni mini koncerti ponujajo široko paleto melodij na desetih priljubljenih prizoriščih v Pešti in Budi: poleg klasičnih mojstrovin bodo večeru dodali barvo tudi filmske uspešnice, transilvanska ljudska glasba, irske, japonske in ameriške glasbene specialitete ter vznemirljivi tangi.

Dugattyús, Manyi Kulturalis Műhely, Margaux, DANTE, Béla Bar, MITZI, Szatyor Bar, pivovarna Tacet, Három Holló in Lumen bodo 25. novembra gostili posebno glasbeno srečanje. Program, ki sega od baroka do jazza, ponuja neformalno, sproščeno kulturno izkušnjo v povezavi z rojstnim dnevom Budimpešte in je popolnoma brezplačen.

Prizorišča in koncerti Noči glasbe 2027:

Noč glasbe v kavarni Margaux >>

Noč glasbe v Dugattyúsu >>

Noč glasbe v ustvarjalnem prostoru skupnosti DANTE >>

Noč glasbe v kulturni delavnici Manyi >>

Noč glasbe v baru Szatyor >>

Noč glasbe v baru BÉLA. bar, restavracija, stanovanje, arboretum >>

Noč glasbe v MITZI – kava, kuhinja, bar >>

Noč glasbe v pivovarni Tacet >>

Noč glasbe v Három Holló >>

Noč glasbe v Lumenu >>

Odkrijte, kako je, ko se klasična glasba preseli na priljubljena mesta!