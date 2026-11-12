10 senzacionalnih literarnih večerov v Budimpešti, ki bodo novembru dodali kulturo

November ponuja odlično priložnost, da se malo potopite vase, da s pomočjo kulture upočasnite tempo. Za vas smo zbrali deset visokokakovostnih literarnih večerov v prestolnici, ki vam bodo zagotovo ogreli dušo v zadnjem jesenskem mesecu.

Máraijev večer na bazarju Várkert (16. november 2026)

Gledalski umetnik István Hirtling in literarni zgodovinar Tibor Mészáros, raziskovalec Máraija, se na 25. Máraijev večer pripravljata z resnično posebnimi besedili, saj bosta za to priložnost prinesla besedila, ki so bila iz prejšnjih predstav izpuščena. Seveda to ni edini razlog, zakaj je večer vredno označiti v koledarju, saj lahko s pomočjo predstavljenih slik in dokumentov izveste malo znane informacije o življenju večnega avtorja. Literarni program bo dopolnila udeležba cimbalista Bálinta Tárkány-Kovácsa.

Pál Mácsai: Med dvema slikama – predstavitev knjige // Kino Puškin (17. november 2026)

Teden dni po uradni izdaji bo v kinu Puškin predstavljena avtobiografska knjiga Pála Mácsaija, iz katere boste med drugim lahko izvedeli zanimive podrobnosti o umetnikovi družini in njegovem odnosu do vere. János Szegő, urednik knjige, se bo z igralcem pogovarjal v sobi Metropolis, tako da boste zagotovo lahko priča zanimivemu intervjuju. Seveda boste imeli tudi možnost nakupa knjige na kraju samem. Vstopnice lahko kupite na spletni strani kina ali na blagajni.

Predstavitev literarnih štipendistov Erzsébetvárosa // KULT7 (19. november 2026)

Erzsébetváros že sedmič podpira sodobne pisatelje in pesnike s štipendijami, 19. novembra pa se lahko udeležite tudi dogodka, ki je organiziran v njihovo čast. Na KULT7 lahko srečate vse letošnje nagrajence, med njimi Józsefa Keresztesija, Anito Moskát, Bettino Simon, Mártona Simona, Noémi Szécsi in Gáborja Virága, ki bodo na večeru brali svoja dela, obogatena z glasbenimi improvizacijami Andrása Weila. Če vse to še ni dovolj, je dogodek popolnoma brezplačen!

Ljubezen, ki jo je mogoče objeti // Mladinski dom Újpest (19. november 2026)

19. novembra se bo splačalo odpraviti v Újpest, saj se bosta v Mladinskem domu Krisztián Nyáry in Erika Náray spomnila najbolj romantičnih ljubezenskih zgodb madžarske književnosti ali strastnih razmerij, ki se končajo z bolečimi razhodi. Med večerom boste iz korespondence Istvána Örkényja in Angele Nagy, Kálmána Mikszátha in Ilone Mauks, Zsigmonda Móricza in Márie Simonyi ter Frigyes Karinthy in Aranke Böhm izvedeli vznemirljive podrobnosti o človeški plati in ljubezenskem življenju legendarnih avtorjev.

Čarobni svet Marca Chagalla – Doživel sem čudež // Sinagoga na ulici Rumbach (22. november 2026)

Ko se november bliža koncu, se lahko v sinagogi na ulici Rumbach udeležite spektakularne, veččutne produkcije. Slike Marca Chagalla oživijo v monumentalnih projekcijah, dopolnjenih z literarnimi prispevki Judit Havas in glasbenimi prispevki Ferenca Jávorija “Fegye” in Benceja Gazde. Prodaja vstopnic je že v teku, zato si jih zagotovite čim prej – in kar se tiče začetka, vredno je počakati, da se vrata odprejo, saj bodo vaši sedeži rezervirani po vrstnem redu prijave.

Strastni ljudje // MOMkult (22. november 2026)

22. novembra se bo Anna Juhász v MOMkultu pogovarjala s pisateljem Miklósom Vámosom in igralcem Adélom Jordánom o gledališču, literaturi, družini, velikih odločitvah in pomembnih temah, kot sta generacijska dediščina ali minevanje časa. Zaradi razlike v obeh umetniških karierah in osebnih glasovih zagotovo ne bo pomanjkalo navdihujočih misli ob koncu meseca. Če torej ne želite zamuditi tega posebnega večera, si zagotovite sedeže zdaj, saj bo ta dogodek zanimiv za mnoge!

Jazz poezija // Jedermann (24. november 2026)

Najboljše iz kulture se bo konec novembra srečalo na odru Jedermann, kjer se jazz in poezija dopolnjujeta in ustvarjata nepozabna doživetja. Med programsko serijo Jazz poezija bodo glasbeniki improvizirali na trenutno izvajano pesem, tako da boste zagotovo del neponovljive produkcije. Če vas dogodek že zanima, ne pozabite pravočasno rezervirati mize, saj je na voljo omejeno število mest. Dogodek je brezplačen, lahko pa prizorišče podprete s prostovoljnim prispevkom.

Prostor in čas zgoraj – Glasbeno-literarni večer v čast Anne Jókai // Salon Anne Jókai (24. november 2026)

Salon, poimenovan po njej, bo rojstni dan pisateljice in pesnice Anne Jókai obeležil z edinstveno zasedbo: literarno osredotočen program bosta dopolnila igralka Böbe Bodor in kitarist Béla Kelemen. Srečanje žanrov ponuja priložnost za globljo interpretacijo, zato bo večer hkrati priložnost za spomin in praznovanje. Dogodek je za prebivalce 1. okrožja brezplačen, vsi ostali imajo vstopnino le 1.000 forintov. Dogodka se lahko udeležijo vsi, ki so zdravi. Program, ki ga ne smejo zamuditi ljubitelji umetnika!

»V takšnem času sem živel« – Radnóti večer // Cerkev sv. Mihaela v Rákosszentmihályju (28. november 2026)

Zadnjo soboto v novembru bo v cerkvi sv. Mihaela v 16. okrožju potekal Radnóti večer, ki ga je organiziralo društvo Kovász. Na dogodku si lahko v cerkveni dvorani ogledate nastop igralke Heléne Patka, za režijo pa je odgovoren Gábor Dvorák. Poleg najbolj znanih pesmi bodo na dogodku predstavljene tudi manj znane pesmi, ki skupaj slikajo dramatičen lok opusa tragično preminulega pesnika. Udeležba na dogodku je brezplačna, prostovoljni prispevki pa so dobrodošli.

Instrument okoliščin – večer Joachima Zétényja Kovácsa in Enikő Fehér // Fuga (28. november 2026)

Skupni komorni večer Joachima Zétényja Kovácsa (klavir) in Enikő Fehér (poezija) je dogodek, ki ga ne smete zamuditi vsi, ki iščejo resnično poglobljen program za hladne novembrske večere. Na predstavi bodo med drugim skladbe Bacha in Chopina ter besedila Györgyja Petrija, ki bodo občinstvu zagotovila sproščujočo izkušnjo. Na srečo boste lahko vstopnice kupili na kraju samem, če pa želite biti prepričani, jih kupite prek spletne strani Fuge!