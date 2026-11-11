Priznani fotograf ujel trenutek na brezplačnem portretnem fotografiranju v Budimpešti

Letos novembra bodo obiskovalci tržnice na Rákóczijevem trgu lahko doživeli poseben umetniški program: fotograf György Pálos, nagrajenec nagrade Balázs Béla, bo osebno posnel portrete zainteresiranih. Javnega fotografiranja se lahko udeleži vsak, ki si lahko za spomin odnese domov tudi kopijo dokončane črno-bele fotografije.

Pobuda je del kulturnega eksperimenta Umetnost na trgu, v okviru katerega se je 17. oktobra v tržnici na Rákóczijevem trgu odprla sodobna fotografska razstava Györgyja Pálosa z naslovom Portreti.

Namen projekta je umetnost premakniti iz tradicionalnih razstavnih prostorov in jo narediti naravni del vsakdanjega življenja. Tržnica ni le prostor za nakupovanje: je tudi prizorišče srečanj, pogovorov in človeških zgodb.

Umetniški eksperiment se bo nadaljeval v soboto, 7. novembra, ob 10. uri, György Pálos pa bo na prizorišču čakal na tiste, ki bi želeli biti portretiranci. Portretna fotografija je odprta za javnost, predhodna prijava ni potrebna, vsak udeleženec pa bo prejel kopijo dokončane črno-bele fotografije kot darilo.